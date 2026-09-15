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سباق الأبطال: بطل عالم في الفورمولا 1 ضمن قائمة أول المشاركين في نيوزيلندا

أعلن سباق الأبطال عن أول أربعة سائقين للمشاركة في نسخته الأولى التي ستقام في نيوزيلندا، وذلك على استاد هنري في ويلينغتون يومي 9 و10 يناير 2027.

بنجامين فنيل خلدون يونس
منشور:
سيباستيان فيتيل

سيباستيان فيتيل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

يتصدر القائمة بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 سيباستيان فيتيل، الذي شارك في جميع نسخ سباق الأبطال تقريبًا باستثناء نسختين منذ عام 2007. 

وفاز الألماني بكأس الأمم ستة أعوام متتالية بين 2007 و2012 إلى جانب مايكل شوماخر، ثم حقق الفوز مجددًا في عام 2017 إلى جانب باسكال فيرلاين؛ كما انتصر أيضًا في المنافسة الرئيسية التي أقيمت في لندن عام 2015.

حيث قال فيتيل: "قبل سباق الأبطال في سيدني، ذهبت في زيارة سريعة أولى إلى نيوزيلندا وانبهرت بجمال البلاد، لذلك قلت للمنظمين مازحًا: ’هل يمكنكم من فضلكم إحضار سباق الأبطال المقبل إلى نيوزيلندا؟’".

وأكمل: "إنني أتطلع حقًا إلى المنافسة أمام العديد من الأبطال الآخرين من مختلف أنحاء العالم في سباق الأبطال في ويلينغتون خلال يناير، والحصول على فرصة لزيارة المزيد من أنحاء نيوزيلندا".

هايدن بادون، فريق هيونداي

هايدن بادون، فريق هيونداي

الصورة من قبل: Hyundai

كما تم الإعلان عن مشاركة سائق حالي في الفورمولا 1 هو فالتيري بوتاس؛ إذ سيشارك الفائز بعشر جوائز كبرى، والذي ينافس حاليًا مع كاديلاك، في الحدث للمرة الثالثة فقط.

وستكون هناك أيضًا مشاركة من بطولات أخرى، مع بطل سيارات السوبر الأسترالية لعام 2025 تشاز موسترت، الذي خاض ظهوره الأول في سباق الأبطال في آخر نسخة أقيمت في أستراليا في العام ذاته، ونجم نيوزيلندا هايدن بادن، الفائز مرة واحدة بأحد راليات بطولة العالم للراليات.

حيث قال بادن: "من الرائع أن نشهد وصول أحد أروع أحداث رياضة السيارات في العالم إلى نيوزيلندا للمرة الأولى على الإطلاق".

وأكمل: "تعيش نيوزيلندا حاليًا بالفعل عصرًا ذهبيًا لرياضة السيارات عبر العديد من التخصصات، ولا يمكنني التفكير في احتفال أكثر ملاءمة من استضافة سباق الأبطال، الذي يستقطب العديد من أكبر النجوم من جميع أنحاء العالم".

وأردف: "هذه حقًا فرصة تحدث مرة واحدة في العمر أمام مشجعي رياضة السيارات في نيوزيلندا للالتقاء عن قرب بالسائقين القادمين من الفورمولا 1 وبطولة العالم للراليات وسباقات الحلبات وغيرها من أشكال رياضة السيارات، وجميعهم يتنافسون بالسيارات نفسها داخل أحد أشهر الملاعب الرياضية في نيوزيلندا".

واختتم: "إنه حدث تاريخي لأسباب عديدة، وأنا شخصيًا فخور للغاية بكوني جزءًا منه".

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