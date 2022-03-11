تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022

ترتيب الأزمنة:

- ساينز، فيراري، دقيقة و33.943 ثانية، سي2 - 39 لفة

- سترول، أستون مارتن، دقيقة و34.064 ثانية، سي43 - 53 لفة

- هاميلتون، مرسيدس، دقيقة و34.141 ثانية، سي5 - 38 لفة