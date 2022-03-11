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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الثاني من تجارب البحرين التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص

ترتيب الأزمنة:

- ساينز، فيراري، دقيقة و33.943 ثانية، سي2 - 39 لفة
- سترول، أستون مارتن، دقيقة و34.064 ثانية، سي43 - 53 لفة
- هاميلتون، مرسيدس، دقيقة و34.141 ثانية، سي5 - 38 لفة

الملخص:

- انطلاق اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتوية
- سيارة ويليامز التي يقودها لاتيفي تعاني من اشتعال المكابح الخلفية ما تسبب بعلم أحمر
- ريكاردو يتغيب عن اليوم الثاني كذلك بداعي المرض
الحالة: توقف
هكذا ينتهي اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتوية بتقدم ساينز لصالح فيراري أمام فيرشتابن وسترول وهاميلتون .. لا تنسوا متابعتنا غدًا في تغطية لليوم الأخير من التجارب .. ودمتم في رعاية الله
فيرشتابن يتوقف الآن بعد بضع لفات
أو لا .. كون سيارة سترول توقفت عند مخرج خط الحظائر
التدرب الآن ولكن على انطلاقة متحركة مع فيرشتابن، سترول وساينز
على غرار الفترة الصباحية، فقد يكون هنالك تدرب على الانطلاقة الثابتة بعد قليل
علم أحمر .. ولكن على ما يبدو هو لمجرد تفقّد أنظمة "فيا"
فيرشتابن يقفز إلى المركز الثاني الآن على إطارات سي4 مع دقيقة و34.011 ثانية
نوريس يتوقف الآن ويعود إلى مرآب فريقه
نوريس كان ضمن لفة سريعة على إطارات سي4 لكنه أغلق مكابحه عند المنعطف الأ,ل
نصف ساعة تفصلنا عن نهاية اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتوية
تظهر تلك المعركة كيف يمكن لهذا الجيل من السيارات ملاحقة السيارة في الأمام لتسابق أكثر إثارة
إذ تجاوز كل منهما الآخر عند المنعطفين الأخير والأول
رغم اننا في تجارب .. ولكن جمعت معركة صغيرة فيرشتابن وساينز جنبًا إلى جنب لنصف لفة
في الأثناء، نوريس يحسن زمنه مع دقيقة و34.609 ثانية ولكن يبقى في المركز السابع
فيرشتابن يتقدم إلى المركز الثالث مع دقيقة و34.232 ثانية على إطارات سي4، ولكن هاميلتون يحرمه من ذلك ويسجل دقيقة و34.141 ثانية على إطارات سي5
يبدو بأن مشكلة سيارة نوريس لم تكن كبيرة، حيث أنه عاد إلى المسار الآن
هاميلتون يتقدم إلى المركز الخامس على إطارات سي4 مع دقيقة و35.471 ثانية
 
ساعة واحدة متبقية على نهاية اليوم الثاني من تجارب البحرين وساينز في الصدارة مع فيراري أمام سترول وأوكون
سترول، هاميلتون، فيرشتابن وجو على المسار مباشرة مع بقاء ساعة على نهاية اليوم
استئناف الحصة بعد عودة سيارة مكلارين إلى مرآب الفريق
 
نوريس يدفع بنفسه السيارة لمحاولة إعادتها إلى خط الحظائر والمارشلز يسارعون لمساعدته
علم أحمر آخر .. سيارة لاندو نوريس تتوقف بعد مخرج خط الحظائر
ماغنوسن يتقدم إلى المركز التاسع الآن لصالح هاس بعد تسجيله دقيقة و36.505 ثانية على إطارات سي3
جو سائق ألفا روميو أول الخارجين إلى المسار
استؤنفت الحصة الآن بعد التوقف
ميكانيكيو ألبين يجهزون السيارة لتغطيتها ومن ثم نقلها بالشاحنة إلى مرآب الفريق
يقف أوكون بجوار سيارته ألبين في انتظار فريق الدعم ليأتي ويسحب السيارة
يأتي توقّف سيارة ألبين بعد أن تجاوز أوكون حاجز الـ 100 لفة لليوم
علم أحمر .. توقفت سيارة أوكون على المسار عند المنعطف الـ 13
بينما تقترب هاس من حاجز الـ 50 لفة لليوم
ليتقدم لذلك على زميله شوماخر المتواجد في المركز الـ 12
ماغنوسن يتقدم الآن للمركز الـ 11 مسجلًا دقيقة و37.838 ثانية على إطارات سي2
الهولندي يخرج إلى الحلبة من جديد وكذلك هاميلتون ونوريس
فيرشتابن يخرج عن المسار من جديد عند المنعطف الرابع قبل أن يعود إلى مرآب ريد بُل
 
وتشغيل الأضواء الكاشفة على الحلبة الآن
الغبار منتشر على الحلبة مع زيادة شدة الرياح الآن
ساينز، أوكون، فيرشتابن وماغنوسن على المسار جميعهم الآن
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