فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الثاني من تجارب البحرين التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
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ترتيب الأزمنة:
- ساينز، فيراري، دقيقة و33.943 ثانية، سي2 - 39 لفة
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الملخص:
- انطلاق اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتوية
الحالة: توقف
هكذا ينتهي اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتوية بتقدم ساينز لصالح فيراري أمام فيرشتابن وسترول وهاميلتون .. لا تنسوا متابعتنا غدًا في تغطية لليوم الأخير من التجارب .. ودمتم في رعاية الله
فيرشتابن يتقدم إلى المركز الثالث مع دقيقة و34.232 ثانية على إطارات سي4، ولكن هاميلتون يحرمه من ذلك ويسجل دقيقة و34.141 ثانية على إطارات سي5
ساعة واحدة متبقية على نهاية اليوم الثاني من تجارب البحرين وساينز في الصدارة مع فيراري أمام سترول وأوكون
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27-02-2022