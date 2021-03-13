تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة 2021
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من قبل: أحمد مجدي, خلدون يونس, مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
02:31 ألونسو يعود إلى مرآب ألبين الآن بعد خسارة الوقت في بعض المقاطع خلال لفته السريعة
02:29 فيتيل يعود إلى الحلبة على إطارات سي3 الآن
02:28 مازيبين يُطيح بساينز من صدارة الأزمنة مع دقيقة و34.517 ثانية
02:27 مازبين صعد للصدارة لفترة وجيزة، قبل أن يتقدم عليه الإسبانيان: ساينز على متن فيراري وألونسو على متن ألبين
02:25
02:25 ساينز يسجّل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و34.557 ثانية
02:24
02:23 الماتادور الإسباني على الحلبة الآن!
02:20 جيوفينازي على الحلبة الآن مع فريق ألفا روميو
02:19
02:19
الترتيب المؤقت حالياً كالتالي:
بيريز أولاً، أمام تسونودا، هاميلتون ولاتيفي
02:18
بيريز يحتل الآن المركز الأول مع دقيقة و36.113 ثانية
02:17 تسونودا الذي يقود مكان دانييل كفيات في صفوف ألفا تاوري، تلقى الكثير من الثناء من قبل مدراء ريد بُل، الذين يرون فيه أفضل ناشئ يابانيّ حتى الآن في البطولة
02:16
دقيقة و38.002 يسجلها تسونودا! ليقفز إلى المركز الأول..
02:14 ريكاردو وتسونودا على الحلبة كذلك إضافة إلى بيريز
02:14
02:13 يمكننا رؤية الرمال على الحلبة.. أجواء صعبة على الفرق وتحدّ جديد
02:12 هاميلتون ما زال يكمل اللفات مع أجهزة الانسيابية المركّبة على سيارته، حيث يعمل الفريق على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات
02:09 وهاهو يعود مجدداً إلى المرآب..
02:09 من الرائع رؤيته مجدداً!
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