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تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: أحمد مجدي, خلدون يونس, مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
02:31 ألونسو يعود إلى مرآب ألبين الآن بعد خسارة الوقت في بعض المقاطع خلال لفته السريعة
02:29 فيتيل يعود إلى الحلبة على إطارات سي3 الآن
02:28 مازيبين يُطيح بساينز من صدارة الأزمنة مع دقيقة و34.517 ثانية
02:27 مازبين صعد للصدارة لفترة وجيزة، قبل أن يتقدم عليه الإسبانيان: ساينز على متن فيراري وألونسو على متن ألبين
02:25
 
02:25 ساينز يسجّل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و34.557 ثانية
02:24
 
02:23 الماتادور الإسباني على الحلبة الآن!
02:20 جيوفينازي على الحلبة الآن مع فريق ألفا روميو
02:19
 
02:19

الترتيب المؤقت حالياً كالتالي:

بيريز أولاً، أمام تسونودا، هاميلتون ولاتيفي
02:18

بيريز يحتل الآن المركز الأول مع دقيقة و36.113 ثانية 
02:17 تسونودا الذي يقود مكان دانييل كفيات في صفوف ألفا تاوري، تلقى الكثير من الثناء من قبل مدراء ريد بُل، الذين يرون فيه أفضل ناشئ يابانيّ حتى الآن في البطولة
02:16

 

دقيقة و38.002 يسجلها تسونودا! ليقفز إلى المركز الأول..
02:14 ريكاردو وتسونودا على الحلبة كذلك إضافة إلى بيريز
02:14
 
02:13 يمكننا رؤية الرمال على الحلبة.. أجواء صعبة على الفرق وتحدّ جديد
02:12 هاميلتون ما زال يكمل اللفات مع أجهزة الانسيابية المركّبة على سيارته، حيث يعمل الفريق على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات
02:09 وهاهو يعود مجدداً إلى المرآب..
02:09 من الرائع رؤيته مجدداً!
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