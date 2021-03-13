02:17 تسونودا الذي يقود مكان دانييل كفيات في صفوف ألفا تاوري، تلقى الكثير من الثناء من قبل مدراء ريد بُل، الذين يرون فيه أفضل ناشئ يابانيّ حتى الآن في البطولة