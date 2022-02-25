فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب برشلونة 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الثالث والأخير من تجارب برشلونة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
| ترتيب الأزمنة:
- راسل، مرسيدس، دقيقة و19.233 ثانية، سي5
- فيرشتابن، ريد بُل، دقيقة و19.756 ثانية، سي3
- فيتيل، أستون مارتن، دقيقة و19.824 ثانية، سي4
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الملخص:
- اليوم الأخير من تجارب برشلونة الشتوية
الحالة: توقف
19:00 وبذلك تنتهي تغطيتنا للتجارب الشتوية في برشلونة والتي كنا معكم فيها على مدار 9 ساعات يوميًا، على أن يتجدد لقاؤنا بكم وبتغطية حية ومباشرة في تجارب البحرين . دمتم في رعاية الله
19:00 وانتهت مجريات اليوم الأخير من تجارب برشلونة الشتوية ومرسيدس كانت الأسرع في التجارب! مع تقدم هاميلتون أمام زميله راسل، بيريز، فيرشتابن
18:45 وهاميلتون يقفز للصدارة الآن مع دقيقة و19.141 ليضع مرسيدس في المقدمة قبل 15 دقيقة من نهاية اليوم
18:26 ساينز يتقدم إلى المركز الثامن مع دقيقة و20.518 ثانية وهاميلتون إلى الخامس مع دقيقة و20.225 ثانية
18:09 صراع الآن بين ساينز وهاميلتون على لقب صاحب اللفات الأكثر في اليوم الأخير .. البريطاني 72 لفة وساينز 70 لفة
17:35 ريكاردو في الأثناء يتقدم إلى المركز الثامن بعد تسجيله دقيقة و20.790 ثانية متقدمًا على زميله في مكلارين نوريس
17:32 أستون مارتن تؤكد أنها لن تتمكن من الخروج إلى الحلبة مرة أخرى بسبب الأضرار التي وقعت على السيارة في الحصة الصباحية
17:14 ريكاردو يقفز إلى المركز التاسع مع دقيقة و21.448 ثانية وهاميلتون يسجل دقيقة و23.030 ثانية على إطارات سي2
17:12 بيريز يتقدم على ساينز الآن إلى المركز التاسع، وريكاردو إلى المركز الـ 12 مع دقيقةو22.003 ثانية
16:42 ساينز يحسن زمنه إلى دقيقة و22.311 ثانية ليتقدم إلى المركز التاسع بينما سجل ريكاردو دقيقة و24.896 ثانية
16:37 عودة للأزمنة الطبيعية مع تسجيل ساينز دقيقة و24.476 ثانية على إطارات سي4 الملساء ليتقدم إلى المركز الـ 11 أمام مازيبين
16:34 هاس تؤكد عدم تمكنها من إتمام تصليحات السيارة في الموعد وأنها لن تعود للمسار اليوم لتنتهي تجاربها الشتوية في برشلونة مبكرًا
16:12 تحديث: أستون مارتن حددت أن تسريبًا في الزيت هو ما تسبب بتوقف سيارة فيتيل على المسار في نهاية الحصة الصباحية، ما أدّى بدوره لاشتعال بسيط للنيران
15:52 لم نر بعد سترول، تسونودا، شوماخر وبوتاس في هذه الحصة .. ولكننا بالتأكيد لن نرى أوكون بعد مشاكل ألبين في الحصة الصباحية
15:51 ألبون يسجل دقيقة و37.768 ثانية، ما يبدو أفضل زمن في الحصة المسائية حتى الآن على إطارات إنترميديت
15:33 ريكاردو يسجل الآن دقيقة و40.146 ثانية، وكذلك بيريز يسجل أول زمن له اليوم مع دقيقة و48.695 ثانية
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