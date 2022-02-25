تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب برشلونة 2022

الملخص: - اليوم الأخير من تجارب برشلونة الشتوية

- ألونسو يتسبب برفع العلم الأحمر بعد احتراق محركه في اليوم الثالث

- غاسلي يتسبب برفع العلم الأحمر الثاني، تبعه غوانيو جو مع العلم الأحمر الثالث قبل ساعة من الاستراحة