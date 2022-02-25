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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب برشلونة 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الثالث والأخير من تجارب برشلونة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب برشلونة 2022

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص

ترتيب الأزمنة:

- راسل، مرسيدس، دقيقة و19.233 ثانية، سي5
- فيرشتابن، ريد بُل، دقيقة و19.756 ثانية، سي3
- فيتيل، أستون مارتن، دقيقة و19.824 ثانية، سي4

الملخص:

- اليوم الأخير من تجارب برشلونة الشتوية
- ألونسو يتسبب برفع العلم الأحمر بعد احتراق محركه في اليوم الثالث
- غاسلي يتسبب برفع العلم الأحمر الثاني، تبعه غوانيو جو مع العلم الأحمر الثالث قبل ساعة من الاستراحة
الحالة: توقف
19:00 وبذلك تنتهي تغطيتنا للتجارب الشتوية في برشلونة والتي كنا معكم فيها على مدار 9 ساعات يوميًا، على أن يتجدد لقاؤنا بكم وبتغطية حية ومباشرة في تجارب البحرين . دمتم في رعاية الله
19:00 وانتهت مجريات اليوم الأخير من تجارب برشلونة الشتوية ومرسيدس كانت الأسرع في التجارب! مع تقدم هاميلتون أمام زميله راسل، بيريز، فيرشتابن
18:54 ويواصل هاميلتون تحسين زمنه في الصدارة مع دقيقة و19.138 ثانية على إطارات سي5
18:51 ساينز يواصل التقدم ويتواجد بالمركز السابع مع دقيقة و20.072 ثانية
18:46 ثنائية الآن لمرسيدس على قمة جدول الأزمنة مع تواجد راسل في المركز الثاني
18:45 وهاميلتون يقفز للصدارة الآن مع دقيقة و19.141 ليضع مرسيدس في المقدمة قبل 15 دقيقة من نهاية اليوم
18:41
 
18:40 هاميلتون يتقدم للمركز الثالث مع دقيقة و19.674 ثانية
18:30 أوو .. بيريز يقفز الآن إلى المركز الثاني على إطارات سي4 مع دقيقة و19.556 ثانية
18:26 ساينز يتقدم إلى المركز الثامن مع دقيقة و20.518 ثانية وهاميلتون إلى الخامس مع دقيقة و20.225 ثانية
18:18 بينما تقدم هاميلتون للمركز السادس مع دقيقة و20.410 ثانية
18:18 بيريز يسجل أفضل أزمنته مع دقيقة و20.441 ثانية ليتقدم للمركز السابع
18:09 صراع الآن بين ساينز وهاميلتون على لقب صاحب اللفات الأكثر في اليوم الأخير .. البريطاني 72 لفة وساينز 70 لفة
17:57 نُذكر بأن هاميلتون هو صاحب عدد اللفات الأكبر لليوم بين جميع السائقين مع 69 لفة
17:53 هاميلتون يعود إلى الحلبة بعد فترة توقف وجيزة في المرآب
17:52
 
17:48
 
17:44 ساعة و17 دقيقة متبقية على نهاية اليوم والتجارب في برشلونة
17:43 ساينز، بيريز وألبون على المسار الآن
17:35 ريكاردو في الأثناء يتقدم إلى المركز الثامن بعد تسجيله دقيقة و20.790 ثانية متقدمًا على زميله في مكلارين نوريس
17:32 أستون مارتن تؤكد أنها لن تتمكن من الخروج إلى الحلبة مرة أخرى بسبب الأضرار التي وقعت على السيارة في الحصة الصباحية
17:24 هاميلتون يعود الآن إلى مرآب مرسيدس ويتدرب على التوقفات
17:23 بيريز يسجل الآن كذلك دقيقة و20.452 ثانية
17:22 64 لفة لهاميلتون في الساعتين الماضيتين
17:19
 
17:14 ريكاردو يقفز إلى المركز التاسع مع دقيقة و21.448 ثانية وهاميلتون يسجل دقيقة و23.030 ثانية على إطارات سي2
17:12 هاميلتون على المسار كذلك ضمن لفة سريعة
17:12 بيريز يتقدم على ساينز الآن إلى المركز التاسع، وريكاردو إلى المركز الـ 12 مع دقيقةو22.003 ثانية
17:04 فيما يواصل ألبون تقدمه لصالح ويليامز في الترتيب مع دقيقة و20.318 ثانية ليتواجد بالمركز الخامس
17:03 بيريز يتقدم للمركز العاشر مع دقيقة و21.921 ثانية
16:56 بيريز يخرج إلى الحلبة من جديد ويسجل أفضل أزمنته إلى الآن مع دقيقة و27.938 ثانية
16:56 ساينز يتقدم إلى المركز الثامن الآن مع دقيقة و21.776 ثانية
16:50 فيما اقترب ساينز من زمن جو مع دقيقة و21.967 ثانية
16:50 البريطاني يحسن زمنه مع دقيقة و24.795 ثانية
16:50 هاميلتون يسجل زمنه الأول اللائق على الإطارات الملساء مع دقيقة و26.674 ثانية
16:42 ساينز يحسن زمنه إلى دقيقة و22.311 ثانية ليتقدم إلى المركز التاسع بينما سجل ريكاردو دقيقة و24.896 ثانية
16:39 ريكاردو يسجل دقيقة و29.497 ثانية على إطارات سي3
16:38
 
16:37 عودة للأزمنة الطبيعية مع تسجيل ساينز دقيقة و24.476 ثانية على إطارات سي4 الملساء ليتقدم إلى المركز الـ 11 أمام مازيبين
16:34 هاس تؤكد عدم تمكنها من إتمام تصليحات السيارة في الموعد وأنها لن تعود للمسار اليوم لتنتهي تجاربها الشتوية في برشلونة مبكرًا
16:28 وبالفعل سرعان ما سجل الفنلندي دقيقة و30.433 ثانية
16:27 يبدو أن بوتاس قد وضع الإطارات الملساء وعلى تركيبة سي3
16:22
 
16:20 ساينز يسجل الآن دقيقة و30.952 ثانية مع جفاف الحلبة بشكل أكبر
16:15 بوتاس يخرج الآن من مرآب ألفا روميو
16:12 تحديث: أستون مارتن حددت أن تسريبًا في الزيت هو ما تسبب بتوقف سيارة فيتيل على المسار في نهاية الحصة الصباحية، ما أدّى بدوره لاشتعال بسيط للنيران
16:11 بيريز يحسن زمنه إلى دقيقة و34.691 ثانية ليكون صاحب الزمن الأسرع على إطارات إنترميديت حتى الآن
16:00 المكسيكي سجل دقيقة و35.774 ثانية
15:59 بيريز الآن يدخل في فلك الدقيقة و35 ثانية على إطارات إنترميديت
15:55 ساينز يحسن زمنه إلى دقيقة و35.944 ثانية، ليكون ذلك الزمن الأسرع على إطارات إنترميديت حتى الآن
15:54 ساينز يسجل الآن دقيقة و36.363 ثانية
15:52 لم نر بعد سترول، تسونودا، شوماخر وبوتاس في هذه الحصة .. ولكننا بالتأكيد لن نرى أوكون بعد مشاكل ألبين في الحصة الصباحية
15:51 ألبون يسجل دقيقة و37.768 ثانية، ما يبدو أفضل زمن في الحصة المسائية حتى الآن على إطارات إنترميديت
15:48 هاميلتون ينضم إلى نادي الدقيقة و38 ثانية بعد ريكاردو على إطارات إنترميديت
15:43
 
15:38 ريكاردو وهاميلتون في فلك الدقيقة و39 ثانية الآن على إطارات إنترميديت
15:33 ريكاردو يسجل الآن دقيقة و40.146 ثانية، وكذلك بيريز يسجل أول زمن له اليوم مع دقيقة و48.695 ثانية
15:31
 
15:25 هاميلتون يغادر مرآب مرسيدس ويبدأ استكشاف المسار المبلل
15:19 ولاتيفي كذلك على إطارات إنترميديت
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