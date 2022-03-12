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فورمولا 1 أخبار

تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الثالث والأخير من التجارب التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد في البحرين.

تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص

الترتيب:

- فيرشتابن، ريد بُل، دقيقة و31.973 ثانية، سي5 - 48 لفة
- لوكلير، فيراري، دقيقة و32.415 ثانية، سي4 - 40 لفة
- راسل، مرسيدس، دقيقة و32.759 ثانية، سي2 - 65 لفة

الملخص:

- اليوم الأخير من تجارب البحرين الشتوية
- نوريس يشارك بدلًا من ريكاردو مع مكلارين بعد تأكيد إصابة الأخير بفيروس كورونا
- ريد بُل تجلب تحديثًا على جانب سيارتها وألبين تضع جناحًا أماميًا محدثًا
الحالة: توقف
وسنكون معكم بالتأكيد في تغطية حية ومباشرة لمجريات جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع المقبل .. فكونوا على الموعد .. دمتم في رعاية الله
شكرًا لحسن متابعتكم لنا .. وتابعونا دائمًا لأهم الأخبار والتغطيات في عالم رياضة السيارات
وهكذا تنتهي التجارب الشتوية لموسم 2022 إيذانًا ببداية حقبة جديدة في الفورمولا واحد تنطلق من البحرين الأسبوع المُقبل مع جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية برعاية طيران الخليج
ألونسو في اللحظات الأخيرة يخطف المركز الثالث مع دقيقة و32.698 ثانية
وبالفعل فيرشتابن يحسن زمنه في الصدارة ويسجل دقيقة و31.720 ثانية
فيرشتابن يعود إلى المسار من جديد مع مجموعة جديدة من إطارات سوفت
 
لاتيفي كذلك على المسار على إطارات سوفت
ألونسو يخرج إلى المسار على إطارات ميديوم
فيرشتابن يستعيد الصدارة ويكسر حاجز الدقيقة و32 ثانية ويسجل دقيقة و31.973 ثانية لصالح ريد بُل
انزلاق لفيرشتابن لكنه يواصل طريقه
فيرشتابن وراسل يخرجان على إطارات سوفت الآن
هل هنالك من قد يُقدم في هذه الدقائق الأخيرة على تسجيل زمن صاروخي مع وقود قليل؟
استئناف الحصة الآن إثر توقّفها بعد توقف سيارة بوتاس على المسار
 
علم أحمر الآن لتتوقف الحصة
علم أصفر الآن إثر توقف سيارة بوتاس خارج المسار عند المنعطف الثامن
بوتاس يسجل دقيقة و32.985 ثانية ويتقدم للمركز الرابع على إطارات ميديوم كذلك
 
تسونودا يواصل التألق في اليوم الأخير ويضع ألفا تاوري في المركز الربع مع دقيقة و33.002 ثانية على إطارات سي5
بوتاس يخرج من مرآب ألفا روميو الآن على إطارات ميديوم لينضم إلى تسونودا، فيتيل، ألونسو، نوريس ولاتيفي على المسار الآن
 
راسل يحسن زمنه إلى دقيقة و32.759 لكنه ما يزال في المركز الثالث خلف لولكير وفيرشتابن
بعد انزلاقه في وقت سابق، شوماخر يعود ليضع هاس في المركز الخامس مع دقيقة و33.151 ثانية
 
في الأثناء تسونودا يضع ألفا تاوري في المركز الخامس مع دقيقة و33.429 ثانية
راسل يتقدم للمركز الثالث على إطارات سوفت مع دقيقة و32.888 ثانية
 
ساعة ونصف تفصلنا عن نهاية التجارب الشتوية لموسم 2022 .. وفيراري في صدارة اليوم حتى الآن مع لوكلير أمام ثنائي ريد بُل
أووو .. لوكلير يفاجئ الجميع ويقفز إلى الصدارة مع دقيقة و32.415 ثانية ليضع فيراري على القمة
استنئاف الحصة سريعًا إثر توقفها بعد انزلاق سيارة شوماخر
علم أحمر إثر انزلاق سيارة شوماخر عند المنعطف الأخير، حيث تمكن من تفادي الاصطدام بالحواجز
علم أحمر ..
 
نوريس يخرج إلى الحلبة مع إطارات سي3 على سيارة مكلارين

مضت ساعتان وريد بُل في الصدارة مع ثنائية فيرشتابن وبيريز

 
تسونودا يحسن زمنه وتقدم للمركز التاسع مع دقيقة و34.940 ثانية
من جديد فيتيل يواصل استعادة ذلك المركز الثالث على إطارات سي4 مع دقيقة و33.821 ثانية
وراسل يحسن زمنه ويضع مرسيدس في المركز السادس على إطارات سي4
لوكلير يقفز إلى المركز الخامس لصالح فيراري مع دقيقة و34.059 ثانية
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