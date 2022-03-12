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تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الثالث والأخير من التجارب التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد في البحرين.
من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
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الترتيب:
- فيرشتابن، ريد بُل، دقيقة و31.973 ثانية، سي5 - 48 لفة
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الملخص:
الحالة: توقف
وسنكون معكم بالتأكيد في تغطية حية ومباشرة لمجريات جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع المقبل .. فكونوا على الموعد .. دمتم في رعاية الله
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27-02-2022