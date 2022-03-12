تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022

- فيرشتابن، ريد بُل، دقيقة و31.973 ثانية، سي5 - 48 لفة - لوكلير، فيراري، دقيقة و32.415 ثانية، سي4 - 40 لفة - راسل، مرسيدس، دقيقة و32.759 ثانية، سي2 - 65 لفة

الملخص:



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