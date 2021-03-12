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تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب الفورمولا واحد في البحرين 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي, خلدون يونس, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: مباشر
07:31 تسونودا يبدأ لفة سريعة الآن بينما ينبعث الغبار والشرار من السيارة بشكل درامي في هذه الأجواء
07:30 فيرشتابن يدخل الآن إلى سيارته ريد بُل ويستعد للخروج إلى الحلبة
07:29 مازيبين يعود إلى مرآب هاس الآن، وتسونودا يخرج إلى الحلبة على متن سيارة ألفا تاوري
07:28 مع استمرار تلك الأجواء والرياح الرملية، لن تتمكن الفرق من جمع معلومات قيّمة
07:27 أوكون يعود إلى المرآب، لذا مازيبين وحيدًا على المسار الآن
07:24 مازيبين سائق هاس يتأخّر بحوالي 9 أعشار من الثانية عن زمن الفترة الأولى من زميله شوماخر، مسجلًا دقيقة و37.058 ثانية
07:23 تسونودا يستعد الآن للخروج إلى الحلبة ضمن أولى تجاربه الرسمية مع ألفا تاوري
07:22 مازيبين يغلق مكابحه عند المنعطف العاشر بشكل عنيف. بالتأكيد سيؤثر ذلك على عمر إطاراته
07:16
 
07:12 أوكون يدور في فلك دقيقة و39 ثانية، لكن سيارة هاس التي يقودها مازيبين أسرع في فلك دقيقة و37 ثانية
07:09 أوكون ومازيبين على الحلبة الآن
07:06 هل سيتمكن السائقون من الخروج إلى الحلبة في هذه الأجواء؟ سرعة الرياح 28 كلم/س
07:03 موجة غبار رملي تجتاح الحلبة!
07:02
 
07:01 انطلقت الحصة
06:58 الأجواء مشمسة ولكن هل يكون هنالك خطر هبوب رياح رملية؟ سنرى
06:57 نذكركم بأن فترة ما بعد الظهر ستشهد تغييرات على صعيد السائقين، حيث يستلم هاميلتون مهما القيادة من بوتاس، بينما سيخرج ساينز على متن سيارة فيراري، كما سنرى كذلك خروج كل من نوريس، مازيبين، سترول، تسونودا وجيوفينازي
06:54

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام .. عدنا إليكم

وخمس دقائق تفصلنا عن انطلاق الحصة المسائية من اليوم الأول لتجارب البحرين
06:04

نترككم بأمان الله مع نهاية هذه الحصة الصباحية.

وهذا هو تقريرنا هنا.
06:04 بالمقابل يبدو أن مكلارين حظيت بحصة جيدة مبدئياً. أما غاسلي من فريق ألفا تاوري فقد أكمل أكبر عدد من اللفات.
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