06:57 نذكركم بأن فترة ما بعد الظهر ستشهد تغييرات على صعيد السائقين، حيث يستلم هاميلتون مهما القيادة من بوتاس، بينما سيخرج ساينز على متن سيارة فيراري، كما سنرى كذلك خروج كل من نوريس، مازيبين، سترول، تسونودا وجيوفينازي