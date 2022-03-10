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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الأوّل من تجارب البحرين التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة الصخير.

تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي, خلدون يونس

الملخص

ترتيب الأزمنة:

- غاسلي، ألفا تاوري، دقيقة و33.902 ثانية، سي5 - 97 لفة
- لوكلير، فيراري، دقيقة و34.531 ثانية، سي3 - 64 لفة
- ساينز، فيراري، دقيقة و34.713 ثانية، سي3 - 40 لفة
الملخّص:

-انطلاق التجارب الشتوية الثانية في البحرين
- مرسيدس تكشف عن تصميم جريء لجانب سيارتها
- فيراري تحتل صدارة ترتيب الأزمنة حتى الآن في اليوم الأول
- هاس تتمكن في النهاية من الخروج إلى المسار مع سائقها الاحتياطي فيتيبالدي
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
نشكر لكم حسن متابعتكم لنا في تغطيتنا المباشرة على مدار اليوم .. على أن نلتقي بكم غدًا بعون الله في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينتس لنكون معكم في تغطية حية لمجريات اليوم الثاني على مدار 9 ساعات متواصلة
هذا ولن تستأنف الحصة، وبذلك ينتهي اليوم الأول من تجارب البحرين الشتوية مع تقدّم غاسلي في صدارة الأزمنة لصالح ألفا تاوري متفوقًا على ثنائي فيراري ساينز ولوكلير
 
علم أحمر الآن قبل 8 دقائق من نهاية اليوم مع توقّف سيارة بيبريز في المنطقة الحصوية
سيارة أمان افتراضية الآن، على الأغلب من أجل تفقّد "فيا" لعمل أنظمتها
راسل يغلق مكابحه عند المنعطف العاشر مجددًا
ساينز يتجاوز زميله لوكلير إلى المركز الثاني الآن على إطارات سي3 مع دقيقة و34.359 ثانية
غاسلي هو السائق التالي الذي يدخل نادي الـ 100 مع بيريز وألبون
 
نوريس يسجل أفضل أزمنته حتى الآن مع دقيقة و35.356 ثانية على إطارات سي2 ليتقدم إلى المركز السادس
ألونسو في الأثناء يسجل دقيقة و38.637 ثانية ضمن لفته رقم 20 لليوم
غاسلي يحسن زمنه في الصدارة على إطارات سي5 مسجلًا دقيقة و33.902 ثانية ليكون أول من يكسر حاجز الدقيقة و34 ثانية اليوم
ألونسو يعود إلى المسار وكذلك بيريز مع بقاء نصف ساعة على نهاية اليوةم
وإغلاق عنيف للمكابح من قِبَل فيتيبالدي عند المنعطف الأول مجددًا
نوريس يواجه بعض المشاكل مع الانعطاف والتوجيه على سيارته مكلارين قبل أن يعود إلى مرآب الفريق
سترول يتجاوز ألبون إلى المركز الرابع مع دقيقة و34.736 ثانية على إطارات سي4
وغاسلي يضع ألفا تاوري في صدارة أزمنة اليوم مع دقيقة و34.010 ثانية
ساينز ينتزع المركز الثاني مع دقيقة و34.713 ثانية لتتواجد فيراري بثنائية على قائمة أزمنة اليوم
غاسلي يضع ألفا تاوري في المركز الثاني الآن مع دقيقة و34.800 ثانية على إطارات سي3
ساعة تفصلنا عن نهاية اليوم ولوكلير في الصدارة أمام ألبون، سترول، بوتاس، غاسلي، فتيل، ساينز، نوريس، بيريز وراسل
سترول يتقدم الآن للمركز الثالث على إطارات سي4 مع دقيقة و35.219 ثانية ليتواجد أمام بوتاس
 
بوتاس، ساينز وراسل الوحيدون على المسار الآن على ما يبدو
ولكن ساينز يُطيح بسترول الآن ويسجل دقيقة و35.600 ثانية على إطارات سي2 ضمن لفته رقم 30 لليوم .. ليصل مجموع لفات فيراري إلى 94 لفة
سترول يتقدم إلى المركز السادس الآن مع دقيقة و36.859 ثانية لتتواجد أستون مارتن بكلا سائقيها في الستة الأوائل
الشمس بدأت بالغروب في البحرين، لذلك ستنخفض درجات الحرارة بطبيعة الحال وينبغي أن نرى الأزمنة تتهاوى بعض الشيء بحلول نهاية الحصة
ألبون ينضم إلى بيريز في نادي الـ 100 لفة
 
بيريز يخرج إلى المسار على إطارات سي2 جديدة لينضم إلى غاسلي، ألبون، راسل وفيتيبالدي
فيتيبالدي يسجل دقيقة و39.325 ثانية ويتواجد بالمركز الـ 14
يبدو بأن ساينز ضمن محاكاة للسباق الآن حيث كانت لفته الأخيرة أبطأ ببضع ثوان من أفضل أزمنته
ساعتان تفصلاننا عن نهاية اليوم الأول من تجارب البحرين الشتوية
نذكر بأنه زمن لوكلير من الحصة الصباحية ما يزال في صدارة اليوم حتى الآن، حيث سجل سائق فيراري دقيقة و34.531 ثانية
إغلاق شديد على المكابح من قبل سترول مجددًا عند المنعطف الأول
ساينز يتقدم إلى المركز السادس مع دقيقة و36.076 ثانية على إطارات سي2 .. أداء ثابت ومشجّع من فيراري حتى الآن
نوريس يحسن زمنه في المركز السابع إلى دقيقة و36.360 ثانية
في المقابل، عمل كبير من ألبون حاليًا حيث أكمل 80 لفة إلى الآن قبل عودته إلى مرآب يليامز الآن
راسل يتقدم للمركز الثامن مع دقيقة و36.553 ثانية
غاسلي يقفز إلى المركز الرابع الآن مع دقيقة و35.819 ثانية على متن سيارة ألفا تاوري
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