فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب البحرين للفورمولا واحد 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الأوّل من تجارب البحرين التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة الصخير.
من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي, خلدون يونس
الملخص
| ترتيب الأزمنة:
- غاسلي، ألفا تاوري، دقيقة و33.902 ثانية، سي5 - 97 لفة
- لوكلير، فيراري، دقيقة و34.531 ثانية، سي3 - 64 لفة
- ساينز، فيراري، دقيقة و34.713 ثانية، سي3 - 40 لفة
| الملخّص:
-انطلاق التجارب الشتوية الثانية في البحرين
- مرسيدس تكشف عن تصميم جريء لجانب سيارتها
- فيراري تحتل صدارة ترتيب الأزمنة حتى الآن في اليوم الأول
- هاس تتمكن في النهاية من الخروج إلى المسار مع سائقها الاحتياطي فيتيبالدي
الحالة: توقف
نشكر لكم حسن متابعتكم لنا في تغطيتنا المباشرة على مدار اليوم .. على أن نلتقي بكم غدًا بعون الله في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينتس لنكون معكم في تغطية حية لمجريات اليوم الثاني على مدار 9 ساعات متواصلة
هذا ولن تستأنف الحصة، وبذلك ينتهي اليوم الأول من تجارب البحرين الشتوية مع تقدّم غاسلي في صدارة الأزمنة لصالح ألفا تاوري متفوقًا على ثنائي فيراري ساينز ولوكلير
غاسلي يحسن زمنه في الصدارة على إطارات سي5 مسجلًا دقيقة و33.902 ثانية ليكون أول من يكسر حاجز الدقيقة و34 ثانية اليوم
ساعة تفصلنا عن نهاية اليوم ولوكلير في الصدارة أمام ألبون، سترول، بوتاس، غاسلي، فتيل، ساينز، نوريس، بيريز وراسل
ولكن ساينز يُطيح بسترول الآن ويسجل دقيقة و35.600 ثانية على إطارات سي2 ضمن لفته رقم 30 لليوم .. ليصل مجموع لفات فيراري إلى 94 لفة
سترول يتقدم إلى المركز السادس الآن مع دقيقة و36.859 ثانية لتتواجد أستون مارتن بكلا سائقيها في الستة الأوائل
الشمس بدأت بالغروب في البحرين، لذلك ستنخفض درجات الحرارة بطبيعة الحال وينبغي أن نرى الأزمنة تتهاوى بعض الشيء بحلول نهاية الحصة
نذكر بأنه زمن لوكلير من الحصة الصباحية ما يزال في صدارة اليوم حتى الآن، حيث سجل سائق فيراري دقيقة و34.531 ثانية
ساينز يتقدم إلى المركز السادس مع دقيقة و36.076 ثانية على إطارات سي2 .. أداء ثابت ومشجّع من فيراري حتى الآن
تحميل التعليقات
الأكثر شعبية
27-02-2022