تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021
المشاركات
التعليقات
من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
14:02 لا، لم يتمكن الهولندي من ذلك ويكمل لفته بفارق 0.075 ثانية وهاميلتون ينطلق أولًا في أول سباق قصير في الفورمولا واحد غدًا!
14:01 لكن لم يتمكن البريطاني من تحسين أسرع أزمنته، هل بوسع فيرشتابن التقدم الآن؟
14:00 بداية جيّدة مرة أخرى من هاميلتون عند المقطع الأول
14:00 اللفات الأخيرة الآن ضمن معركة قطب الانطلاق الأول!
13:59 يتواجد في المركز السابع الآن من جديد أمام ثنائي فيراري
13:59 وزمن جيّد للبريطاني أمام جماهيره مع دقيقة و26.9 ثانية
13:58 راسل ضمن محاولته الأولى الآن وحيدًا على الحلبة
13:57 فيرشتابن "القسم الأمامي ينزلق كثيرًا على منعطف كلاب في نهاية اللفة"
13:56 بوتاس ثالثًا الآن أمام بيريز ونوريس
13:55
13:54 هاميلتون الأسرع الآن في القسم الثالث!
13:53 هاميلتون الأفضل الآن في أول مقطع من جديد
13:52 هاميلتون "دعونا لا نمنحهم عامل السحب"
13:51 السيارات تخرج الآن ضمن محاولاتها الأولى في القسم الحاسم من التصفيات المؤهّلة لأول سباق قصير في الفورمولا واحد!
13:51 هل بمقدور هاميلتون ومرسيدس وضع حد لتفوق ريد بُل في التصفيات؟
13:50 انطلق القسم الحاسم من التصفيات الآن، ولا سيارات على المسار بعد
13:49 جنسن باتون "الضغط على ماكس الآن، وهي مفاجأة كبيرة"، وذلك بعد صدارة هاميلتون للقسم الثاني بهذا الفارق
13:47
13:45
13:44 نوريس بصعوبة مر إلى القسم الأخير بفارق 0.025 ثانية أمام ألونسو!
تحميل التعليقات
الأكثر شعبية
16-06-2021
لفة افتراضية على حلبة بول ريكار
25-05-2021
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً
24-05-2021
فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو
عرض الشرائح