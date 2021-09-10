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فورمولا 1

تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة إيطاليا الكبرى 2021

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من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
13:08 شكرًا جزيلًا لحسن متابعتكم لنا، ويتجدد لقاؤنا بكم غدًا مع تغطية حية ومباشرة للسباق التأهيلي القصير .. دمتم في رعاية الله
13:07

ولمن فاتته مجريات التصفيات، إليكم التقرير كاملًا للتجارب التأهيلية لجائزة إيطاليا الكبرى

تــقــريــر تصفيات مونزا

 
13:04 غاسلي سادسًا أمام ساينز ولوكلير، وجيوفينازي أكمل في المركز العاشر
13:04 فيما يتواجد بيريز في المركز التاسع
13:04 نوريس وريكاردو رابعًا وخامسًا على شبكة الانطلاق غدًا
13:02 سجّل بوتاس دقيقة و19.555 ثانية بفارق عشر من الثانية أمام زميله، وفيرشتابن ثالثًا
13:01 وسينطلق من المركز الأول في السباق القصير في الغد
13:01 تقدم الفنلندي من المركز الخامس في اللفة الأخيرة
13:01 أووو بوتاااس الأسرع
13:00 غاسلي إلى المركز الخامس والهولندي لا يحسن زمنه
13:00 فيرشتابن يعاني في محاولته الأخيرة، وغاسلي يطير
12:59 ريد بُل في المقدمة
12:59 بدء خروج السيارات للمحاولة الأخيرة
12:53 نوريس ثالثًا الآن بفارق قريب خلف ثنائي الصدارة وخلفه ريكاردو رابعًا
12:52 الهولندي يتأخّر بـ 0.017 ثانية فقط عن البريطاني
12:52 هاميلتون يسجل دقيقة و19.949 ثانية، أمام فيرشتابن
12:51 بوتاس يمنح هاميلتون عامل السحب
12:51 سيارتا مرسيدس في مقدمة صف السيارات
12:49 انطلق القسم الحاسم من تصفيات مونزا!
12:43 بيريز أنهى القسم عاشرًا ليعبر بصعوبة إلى القسم الحاسم
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