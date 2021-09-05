تغطية مباشرة لسباق جائزة هولندا الكبرى 2021
المشاركات
التعليقات
من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
10:41 شكرًا جزيًلا لحسن متابعتكم لنا، ونلقاكم على خير إن شاء الله مع آخر الأخبار والتغطيات الخاصة برياضة السيارات. دمتم في رعاية الله
10:41
ولمن فاتته متابعة مجريات السباق، يمكنكم مطالعة التقرير المفصّل للسباق
10:37 بيريز، أوكون ونوريس أكملوا العشرة الأوائل
10:36 بوتاس ثالثًا أمام غاسلي، لوكلير وألونسو الذي خطف المركز السادس من ساينز
10:35 هاميلتون ينهي ثانيًا ويخطف نقطة أسرع لفة في السباق
10:34 الهولندي كذلك يستعيد صدارة الترتيب لتشتعل المدرجات أكثر
10:34 ياله من أداء، ويالها من أجواء
10:33 ليصبح بذلك أول سائق هولندي يفوز بسباق موطنه في الفورمولا واحد
10:33 وماكس فيرشتابن يحقق الفوز بسباق موطنه في هولندا
10:31 رغم إخباره من مرسيدس بعدم السعي وراء ذلك، بوتاس يسجّل أسرع لفة في السباق
10:30 3 لفات على النهاية
10:29 بوتاس يتوقف من جديد، توقف مجاني حيث سيبقى بأريحية في المركز الثالث
10:28 فيرشتابن يتجاوز غاسلي بلفة، ما يعني أن الثلاثة الأوائل هم الوحيدون ضمن لفة صدارة
10:26 بيريز يتجاوز نوريس الآن إلى المركز التاسع!
10:23 ومعركة أخرى مشتعلة بين ألونسو خلف ساينز
10:23 معركة قريبة الآن بين بيريز ونوريس على المركز التاسع
10:22 مهندس فيرشتابن "الفارق الآن 3.8 ثانية. أعتقد بأن إطاراته قد انتهت"
10:21 ارتفاع الفارق بعض الشيء بين فيرشتابن وهاميلتون، ويبدو بأن الإطارات بدأت تتراجع
10:18 12 لفة على النهاية
10:16
تحميل التعليقات
الأكثر شعبية
01-09-2021
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت
24-08-2021
لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان
05-08-2021