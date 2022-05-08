فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى الجولة الخامسة من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
من قبل: أحمد مجدي, خلدون يونس
الملخص
الحالة: توقف
إذاً فيرشتابن يحرز الفوز في ميامي متقدماً على ثنائي فيراري: لوكلير وساينز.
أما زميله سيرجيو بيريز فينهي السباق رابعاً..
نذكّر بأن السائقين الثلاثة الأوائل يستعملون إطارات هارد بينما بيريز يستعمل ميديوم بالمركز الرابع.. ما. الذي يمكن توقعه من المكسيكي؟
يبدو أنه كان هناك نوع من سوء الفهم بين مرسيدس وهاميلتون حيال الدخول لمنصة الصيانة خلف سيارة الأمان..
على كل حال، نحن بانتظار اللفات الأخيرة
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