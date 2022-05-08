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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى الجولة الخامسة من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تغطية مباشرة لسباق جائزة ميامي الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي, خلدون يونس

الملخص
الحالة: توقف

نشكر لكم حُسن المتابعة على أمل اللقاء بكم مجدداً في برشلونة!

دمتم في رعاية الله...
كان سباقاً جميلاً في لحظاته الأخيرة، هذا هو تقريرنا عن سباق ميامي
مركز رائع للبريطاني اليافع راسل. تقدم بشكل كبير للغاية واستفاد من سيارة الأمان
راسل وهاميلتون يحققان المركزين الخامس والسادس توالياً. أمام بوتاس وأوكون.

إذاً فيرشتابن يحرز الفوز في ميامي متقدماً على ثنائي فيراري: لوكلير وساينز.

أما زميله سيرجيو بيريز فينهي السباق رابعاً..
فيرشتابن يتجه لقطع العلم المرقط ليكون أول الفائزين بأول سباق فورمولا واحد في ميامي
فارق الصدارة الآن يتجاوز ثانية ونصف لصالح فيرشتابن أمام لوكلير
راسل مجدداً خامساً أمام هاميلتون.. بينما سجل فيرشتابن مجدداً اللفة الأسرع في الصدارة
أظهرت الإعادة حادثة بين ميك شوماخر وسيباستيان فيتيل بطريقة غريبة للغاية
هاميلتون يستعيد مركزه مجدداً من راسل
فيرشتابن يسجل أسرع لفة الآن. رغم أن الفارق أمام لوكلير ما زال أقل من ثانية
معركة فيرشتابن ولوكلير ما زالت مشتعلة تماماً والسائقان يقدمان لمحات قيادية رائعة الآن.
بيريز يقدم محاولة جريئة لتجاوز ساينز. لكن الإسباني ما زال متمسكاً بمركزه الثالث
راسل يتقدم على زميله هاميلتون الآن، والأنظار تتوجه صوب المراكز الأربعة الأولى
معركة لوكلير وفيرشتابن تشتعل الآن
هاميلتون بدوره يضغط على بوتاس بالمركز الخامس
يبدو بأن ساينز قادر على صدّ هجوم بيريز بالفعل، بينما لوكلير بدأ بالضغط على فيرشتابن في الصدارة
بيريز يقترب من ساينز ويشن هجومه على الإسباني
نذكّر بأن السائقين الثلاثة الأوائل يستعملون إطارات هارد بينما بيريز يستعمل ميديوم بالمركز الرابع.. ما. الذي يمكن توقعه من المكسيكي؟
سيارة الأمان ستخرج في هذه اللفة..

يبدو أنه كان هناك نوع من سوء الفهم بين مرسيدس وهاميلتون حيال الدخول لمنصة الصيانة خلف سيارة الأمان..

على كل حال، نحن بانتظار اللفات الأخيرة
حادثة نوريس كانت عنيفة حقاً..
إذاً سيارة الأمان على الحلبة الآن، كيف ستكون اللفات الأخيرة؟!
 
 
سيارة الأمان على المسار الآن .. صار سباقًا مختلفًا الآن!!
 
18 لفة على نهاية السباق
 
إدارة جيدة للإطارات من راسل الذي يرغب المواصلة على المسار دون توقف على أمر وجود سيارة أمان
فيتيل يغلق مكابحه عند المنعطف السابع ويخرج عن المسار ليتجاوزه نوريس
 
لوكلير يردّ ويسجل أسرع لفة مع دقيقة و32.366 ثانية
أسرع لفة من جديد لفيرشتابن مع دقيقة و32.732 ثانية ليوسع الفارق مع لوكلير إلى 8 ثوان
ريكاردو يتوقف أخيرًا في اللفة 31 ويضع إطارات هارد ويخرج بالمركز الـ 17
فيرشتابن الأسرع في اللفة 30 مع دقيقة و32.779 ثانية ليتقدم بفارق 7.7 ثانية أمام لوكلير
وهذا يفسر تواجده بالمركز الثامن الآن
ريكاردو هو السائق الوحيد الذي انطلق على إطارات ميديوم ولم يتوقف إلى الآن
ماغنوسن في الأثناء يتقدم على فيتيل إلى المركز الـ 13
بعد التوقفات عدنا لذات الترتيب الآن فيرشتابن في الصدارة أمام لوكلير، ساينز وبيريز
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