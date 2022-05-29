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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة موناكو الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لسباق جائزة موناكو الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية .. ودمتم في رعاية الله
ذلك كان سباق موناكو .. تلك الحلبة التي ما تزال تعاند بطلها المحلي .. ليست وحدها .. ولكن معها فريقه كذلك
فيما حل ألونسو سابعًا أمام هاميلتون، أوكون وبوتاس
راسل يتمسك بالمركز الخامس  أمام نوريس
فيرشتابن يحصل على آخر مراكز منصة التتويج أمام لوكلير المنزعج بالتأكيد
وبيريز يحقق الفوز أمام ساينز
هل يتمكن بيريز من الصمود في الصدارة
الفوارق بين الأربعة الاوائل ضئيلة
ساينز يقترب من بيريز ولكن المكسيكي يغلق أي مساحة للتجاوز
5 دقائق على نهاية السباق
ألونسو رفع من وتيرته كثيرًا ويتقدم أمام هاميلتون بـ 3.8 ثانية
نوريس يتوقف ويخرج في المركز السادس على إطارات ميديوم
ألبون يصبح ثالث المنسحبين الآن
بعد كل هذا الإبطاء .. أسرع لفة لألونسو الآن!!!
هاميلتون: إنهم (المتصدرون) خلفي؟ .. الفريق: إنهم على بعد 30 ثانية خلف هذا القطار من السيارات
فيرشتابن تراجع بعض الشيء ولوكلير يحاول تقليص أفضليته
في الأثناء، ساينز على بعد 2.2 ثانية خلف بيريز
ألونسو يبطيء كثيرًا وبالتالي يبطئ هاميلتون خلفه
بيريز يبدأ الآن الابتعاد عن ساينز
ألونسو أبطأ بـ 1.5 ثانية لكل لفة من نوريس أمامه مع فارق كبير يبلغ 20.9 ثانية بينهما في المركزين السادس والسابع
بيريز يرد ويسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و16.473 ثانية
هاميلتون يقترب للغاية من ألونسو ولكن لا مجال بعد للتجاوز
لوكلير يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و16.980 ثانية
ساينز عليه أن يضغط الآن لإغلاق الفارق مع بيريز
تفعيل الدي آر اس الآن
بيريز الأسرع على المسار الآن مع دقيقة و17.081 ثانية بفارق 3 أعشار من الثانية عن ساينز
الرسوم الحاسوبية تنتقل من عدّاد اللفات إلى عدّاد للدقائق المتبقية .. 33 دقيقة متبقية
ساينز يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و18.962 ثانية
أوكون يتلقى عقوبة 5 ثوان لتسببه بحادثته مع هاميلتون
لوكلير الأسرع على الحلبة الآن مع دقيقة و19.112 ثانية ويقترب من فيرشتابن
كل الأمور مستقرة خلف المتصدرين .. هاميلتون محجوز خلف ألونسو في المعركة على المركز السابع
استؤنف السباق الآن
سيارة الأمان ستغادر الحلبة مع نهاية اللفة 31
استئناف السباق خلف سيارة الأمان .. ثنائي ريد بٌل على إطارات ميديوم جديدة وهارد مستعملة لثنائي فيراري
سيتم استئناف السباق بعد 10 دقائق من الآن
لوكلير يخرج من سيارته وهو غاضب من تراجعه من الصدارة إلى المركز الرابع
علم أحمر الآن لإصلاح الحواجز بعد حادثة شوماخر العنيفة
علم أحمر الآن وتوقف السباق
لكن الألماني بحالة جيدة
شوماخر خسر القسم الخلفي لسيارته مع اصطدامه الكبير بالحواجز
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