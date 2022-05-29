فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لسباق جائزة موناكو الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
ذلك كان سباق موناكو .. تلك الحلبة التي ما تزال تعاند بطلها المحلي .. ليست وحدها .. ولكن معها فريقه كذلك
ألونسو أبطأ بـ 1.5 ثانية لكل لفة من نوريس أمامه مع فارق كبير يبلغ 20.9 ثانية بينهما في المركزين السادس والسابع
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