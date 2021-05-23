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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة موناكو الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
10:44
 
10:44 فرحة عارمة في صفوف ريد بُل
10:43 هاميلتون يعبر خطّ النهاية سابعًا
10:42
 
10:42 ساينز يعبر خطّ النهاية ثانيًا ونوريس يُكمل مراكز منصّة التتويج
10:41 فيرشتابن يعبر خطّ النهاية ويُحقّق الفوز في موناكو!
10:41 بضع منعطفات متبقية
10:41 فيرشتابن في اللفّة الأخيرة من عمر السباق
10:39 وسيكون هذا الانتصار الأوّل لفيرشتابن في موناكو!
10:39 ستكون هذه منصّة تتويج ساينز الأولى مع فيراري
10:39 لوكلير يعود إلى مرآب فريقه الآن
10:35 5 لفّات على النهاية.
10:34 لا يزال الوضع على حاله.
10:31
 
10:31 بالفعل البريطاني يُسجّل 1:12.909 دقيقة
10:30 سيُحاول الحدّ من الضرر عبر تسجيل أسرع لفّة والحصول على النقطة الإضافيّة.
10:29 10 لفّات على النهاية
10:29 البريطاني توقّف الآن وانتقل إلى إطارات "سوفت".
10:29 كأن مرسيدس سمعتنا
10:28 سيكون بوسع هاميلتون إجراء توقّف والعودة لمحاولة تسجيل أسرع لفّة،
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