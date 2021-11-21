تغطية مباشرة لسباق جائزة قطر الكبرى 2021
المشاركات
التعليقات
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
10:31 دمتم في رعاية الله وحفظه!
10:30 نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بتغطيتنا لمجريات نهاية هذا الأسبوع .. وكونوا على الموعد دومًا مع أبرز وأهم أخبار رياضة السيارات، والتغطيات الحصرية لأهم الأحداث
10:29 وتسمر المعركة المثيرة على لقب هذا الموسم، مع بقاء سباقين في المملكة العربية السعودية وأبوظبي
10:29 وألونسو سيصعد منصة التتويج للمرة الأولى منذ جائزة المجر 2014
10:29 ويحقق هاميلتون الفوز بجائزة قطر الكبرى أمام فيرشتابن
10:27 اللفة الأخيرة .. ما تزال سيارة الأمان الافتراضية حاضرة
10:25 فيرشتابن يستفيد من ذلك ويتوقف
10:25 وذلك إثر توقف سيارة لاتيفي على جانب المسار
10:24 تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية
10:24 أسرع لفة الآن من نصيب فيرشتابن
10:22 3 لفات على النهاية
10:20 وانثقاب آخر يتعرض له لاتيفي
10:20 هل يحافظ ألونسو على مركزه ويسجل أول منصة تتويج له منذ جائزة المجر 2014؟
10:19 راسل كذلك يتعرض لانثقاب على إطاره
10:18 البريطاني تراجع إلى المركز الـ 11
10:18 نوريس يتوقف من المركز الرابع ويضع إطارات ميديوم
10:17 هاميلتون يتقدم في الصدارة بفارق 9 ثوان الآن أمام فيرشتابن
10:17 بيريز ربما تقدم على أوكون ولكن الوضع واعد جدًا مع ألونسو
10:17 7 لفات على نهاية السباق
10:14 بيريز على بُعد 15 ثانية خلف ألونسو مع بقاء 10 لفات على النهاية
تحميل التعليقات
الأكثر شعبية
4
15-11-2021