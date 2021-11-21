10:30 نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بتغطيتنا لمجريات نهاية هذا الأسبوع .. وكونوا على الموعد دومًا مع أبرز وأهم أخبار رياضة السيارات، والتغطيات الحصرية لأهم الأحداث