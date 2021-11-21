تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة قطر الكبرى 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
10:31 دمتم في رعاية الله وحفظه!
10:30 نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بتغطيتنا لمجريات نهاية هذا الأسبوع .. وكونوا على الموعد دومًا مع أبرز وأهم أخبار رياضة السيارات، والتغطيات الحصرية لأهم الأحداث
10:29 وتسمر المعركة المثيرة على لقب هذا الموسم، مع بقاء سباقين في المملكة العربية السعودية وأبوظبي
10:29 وألونسو سيصعد منصة التتويج للمرة الأولى منذ جائزة المجر 2014
10:29 ويحقق هاميلتون الفوز بجائزة قطر الكبرى أمام فيرشتابن
10:27 اللفة الأخيرة .. ما تزال سيارة الأمان الافتراضية حاضرة
10:25 فيرشتابن يستفيد من ذلك ويتوقف
10:25 وذلك إثر توقف سيارة لاتيفي على جانب المسار
10:24 تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية
10:24 أسرع لفة الآن من نصيب فيرشتابن
10:22 3 لفات على النهاية
10:20 وانثقاب آخر يتعرض له لاتيفي
10:20 هل يحافظ ألونسو على مركزه ويسجل أول منصة تتويج له منذ جائزة المجر 2014؟
10:19 راسل كذلك يتعرض لانثقاب على إطاره
10:18 البريطاني تراجع إلى المركز الـ 11
10:18 نوريس يتوقف من المركز الرابع ويضع إطارات ميديوم
10:17 هاميلتون يتقدم في الصدارة بفارق 9 ثوان الآن أمام فيرشتابن
10:17 بيريز ربما تقدم على أوكون ولكن الوضع واعد جدًا مع ألونسو
10:17 7 لفات على نهاية السباق
10:14 بيريز على بُعد 15 ثانية خلف ألونسو مع بقاء 10 لفات على النهاية
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نجم هاميلتون يتلألأ في سماء قطر وألونسو على منصّة التتويج

22 دقيقة
2
فورمولا 1

صورٌ حديثة تظهر قدر التقدم الذي تم على حلبة جائزة السعودية الكبرى في وقت قياسي

4 س
3
فورمولا 1

وولف: صور الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس تُظهر "شبحًا"

6 س
4
فورمولا 1

وولف يخشى من أن الفورمولا واحد قد فتحت الباب أمام "القيادة القذرة" بعد قرار فيرشتابن

23 س
5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة قطر الكبرى 2021

أحدث الأخبار
نجم هاميلتون يتلألأ في سماء قطر وألونسو على منصّة التتويج
فورمولا 1

نجم هاميلتون يتلألأ في سماء قطر وألونسو على منصّة التتويج

22د
تغطية مباشرة لسباق جائزة قطر الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة قطر الكبرى 2021

2 س
فيرشتابن يتراجع خمسة مراكز لخرقه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة
فورمولا 1

فيرشتابن يتراجع خمسة مراكز لخرقه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة

3 س
بوتاس يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق قطر
فورمولا 1

بوتاس يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق قطر

3 س
غاسلي: ضرر الحفف الجانبيّة في قطر "صادم"
فورمولا 1

غاسلي: ضرر الحفف الجانبيّة في قطر "صادم"

3 س
أحدث ملفات الفيديو
مونتويا: فيرشتابن لم يكن ينوي خوض المنعطف الرابع 12:08
فورمولا 1
18-11-2021

مونتويا: فيرشتابن لم يكن ينوي خوض المنعطف الرابع

فورمولا 1: لفّة في حلبة شوارع جدّة 01:47
فورمولا 1
15-11-2021

فورمولا 1: لفّة في حلبة شوارع جدّة

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى 00:24
فورمولا 1
06-10-2021

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
29-09-2021

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.