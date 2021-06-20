10:36 إذًا كانت هذه تغطيتنا لسباق جائزة فرنسا الكبرى، كان سباقًا حماسيًا للغاية، ولن ننتظر كثيرًا حتّى تعود المنافسات نهاية الأسبوع المقبل في النمسا. في أمان الله.