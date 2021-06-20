تغطية مباشرة لسباق جائزة فرنسا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
10:36 إذًا كانت هذه تغطيتنا لسباق جائزة فرنسا الكبرى، كان سباقًا حماسيًا للغاية، ولن ننتظر كثيرًا حتّى تعود المنافسات نهاية الأسبوع المقبل في النمسا. في أمان الله.
10:34
10:33 جايمس فاولزس: "نحن نتحمّل المسؤوليّة يا لويس"
10:33
10:33
10:32 سباقٌ مخيّبٌ لفيراري...
10:32
|1
|فيرشتابن
|2
|هاميلتون
|+2.904
|3
|بيريز
|+8.811
|4
|بوتاس
|+14.618
|5
|نوريس
|+64.032
|6
|ريكاردو
|+75.818
|7
|غاسلي
|+76.681
|8
|ألونسو
|+77.223
|9
|فيتيل
|+79.770
|10
|سترول
|+91.493
10:31
10:31 فرحة عارمة في صفوف ريد بُل
10:31 بوتاس رابعًا والفارق بينه وبين بيريز 5.8 ثانية
10:30 هاميلتون يحلّ ثانيًا وبيريز ثالثًا
10:30 فيرشتابن يعبر خطّ النهاية ويُحقّق الفوز في فرنسا!
10:29 فيرشتابن بدأ اللفّة الأخيرة
10:29
10:28 فيرشتابن ينجح في تجاوز هاميلتون!!
10:28 فيرشتابن يحصل الآن على نظام "دي آر اس"
10:27 ذلك لواقعتهما عند المنعطف الـ 11
10:27 بيريز وبوتاس تحت التحقيق
10:27 لفّتان على النهاية.
10:27
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