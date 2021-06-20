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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة فرنسا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
10:36 إذًا كانت هذه تغطيتنا لسباق جائزة فرنسا الكبرى، كان سباقًا حماسيًا للغاية، ولن ننتظر كثيرًا حتّى تعود المنافسات نهاية الأسبوع المقبل في النمسا. في أمان الله.
10:34
 
10:33 جايمس فاولزس: "نحن نتحمّل المسؤوليّة يا لويس"
10:33
 
10:33
 
10:32 سباقٌ مخيّبٌ لفيراري...
10:32
1 فيرشتابن  
2 هاميلتون +2.904
3 بيريز +8.811
4 بوتاس +14.618
5 نوريس +64.032
6 ريكاردو +75.818
7 غاسلي +76.681
8 ألونسو +77.223
9 فيتيل +79.770
10 سترول +91.493
10:31
 
10:31 فرحة عارمة في صفوف ريد بُل
10:31 بوتاس رابعًا والفارق بينه وبين بيريز 5.8 ثانية
10:30 هاميلتون يحلّ ثانيًا وبيريز ثالثًا
10:30 فيرشتابن يعبر خطّ النهاية ويُحقّق الفوز في فرنسا!
10:29 فيرشتابن بدأ اللفّة الأخيرة
10:29
 
10:28 فيرشتابن ينجح في تجاوز هاميلتون!!
10:28 فيرشتابن يحصل الآن على نظام "دي آر اس"
10:27 ذلك لواقعتهما عند المنعطف الـ 11
10:27 بيريز وبوتاس تحت التحقيق
10:27 لفّتان على النهاية.
10:27
 
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