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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة روسيا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
09:43 نشكر لكم حسن متابعتكم لنا .. ولا تنسوا متابعتنا دومًا من أجل المزيد من التغطيات الحيّة والأخبار الحصرية .. دمتم في رعاية الله
09:42

ولمن فاتته متابعة مجريات السباق، إليكم تقرير مفصّل لما شهده من أحداث

تـقـريـر سباق جائزة روسيا الكبرى
09:38 وبذلك تتواصل معركة اللقب المحتدمة بين هاميلتون وفيرشتابن
09:37 كما أنه قد يواجع عقوبة الانزلاق واختصار المسار من خلال خط الحظائر
09:37 والحظ العاثر يلاحق نوريس الذي أكمل السباق للأسف بالمركز السابع
09:36 ساينز اكمل مراكز منصة التتويج
09:34 وأبت الفورمولا واحد أن تكون غير متوقعة .. ويفوز هاميلتون بسباقه رقم 100 أمام فيرشتابن
09:33 اللفة الأخيرة الآن وهاميتلون في الصدارة بفارق 52 ثانية أمام فيرشتابن
09:33 لوكلير ينزلق ويتراجع إلى المركز الـ 13
09:32 ساينز ثالثًا الآن وبوتاس في المركز الخامس
09:30 فيرشتابن ثالثًا الآن وسيصبح ثانيًا مع توقف نوريس
09:30 نوريس ينزلق وهاميلتون في الصدارة
09:29 أمطار غزيرة بالفعل على الحلبة الآن
09:29 صعوبة في التحكم بهذه الإطارات مع نوريس
09:28 سترول ينزلق نحو الحواجز وغاسلي كذلك
09:28 نوريس الآن في الصدارة بفارق 25.6 ثانية مع 4 لفات على النهاية
09:27 هاميلتون يتوقف الآن
09:26 نوريس وهاميلتون وبيريز ما يزالون على المسار ولم يغيروا إطاراتهم
09:26 ريكاردو وساينز وفيرشتابن يتوقفون الآن
09:25 إيقاف تفعيل "دي آر اس" والسائقون ينتقلون إلى إطارات إنترميديت
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