07:11

كفيات ورايكونن على "هارد"

فيرشتابن، بوتاس، لوكلير، سترول، راسل، فيتيل، ماغنوسن، غروجان، جيوفينازي ولاتيفي على إطارات "ميديوم"

البقيّة على "سوفت".