تغطية مباشرة لسباق جائزة روسيا الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
07:16 راسل، وألبون ونوريس قاموا بتغيير إطاراتهم إلى "هارد" الآن
07:16
07:15
بوتاس حاول التجاوز من الجهة الخارجيّة، لكنّه خسر بالخروج من المنعطف
07:15 ساينز تعرّض كذلك لحادث قبل في المنعطف الثاني.
07:14 سيارة الأمان تدخل الحلبة
07:14 أووو حادث لسترول
07:14 هاميلتون يبقى في الصدارة أمام بوتاس
07:13 بوتاس يتقدّم إلى المركز الثاني
07:13 انطلق السباق!
07:13 جميع السيارات على شبكة الانطلاق!
07:13 المسافة طويلة بين شبكة الانطلاق ونقطة الكبح الأولى وعامل السحب مهمٌ جدًا!!
07:12 بدأت السيارات بالعودة إلى شبكة الانطلاق.
07:11
كفيات ورايكونن على "هارد"
فيرشتابن، بوتاس، لوكلير، سترول، راسل، فيتيل، ماغنوسن، غروجان، جيوفينازي ولاتيفي على إطارات "ميديوم"
البقيّة على "سوفت".
07:10 انطلقت لفّة التحمية
07:06 5 دقائق على بداية لفّة التحمية.
07:05 في المقابل إذا نجح هاميلتون في تحقيق الفوز اليوم فسيُعادل عدد انتصارات الأسطورة مايكل شوماخر.
07:03
تدرّب هاميلتون على الانطلاقة في منطقة متقدّمة وذلك سبب التحقيق:
07:02 سيُسجّل كيمي رايكونن انطلاقته الـ 323 في مسيرته في هذا السباق ليُصبح السائق الأكثر مشاركة في تاريخ الفورمولا واحد!
07:01
وهنا مجموعات الإطارات المتبقية لكلّ سائق:
07:00
وإليكم توقّعات بيريللي للخيارات الاستراتيجيّة من الأسرع حتى الأبطأ:
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