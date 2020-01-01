تغطية مباشرة لسباق جائزة توسكانا الكبرى 2020
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التعليقات
من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
09:39 مهندس بوتاس: "نذكّرك بأنّ الانطلاقة ستكون ثابتة مجدّدًا".
09:38
09:38
كان هذا المشهد أمام ساينز...
09:37 بوتاس يسأل عمّا حدث عند إعادة الانطلاقة، فأجابه مهندسه بأنّ تأخيره لإعادة الانطلاقة تسبّب في تلك الفوضى.
09:34
09:34 يتمّ التحقيق في الحادثة الآن.
09:34 السيارات التي في الخلف لا تعلم بأنّ سيارات المقدّمة تسير ببطء وتبدأ بالتسارع وفجأة تجد سيارات أخرى بطيئة أمامها ولا مفرّ حينها
09:33 كادت الحادثة لتكون أسوأ بكثير
09:33 غروجان لا يزال غاضبًا للغاية، معه حق في الحقيقة.
09:32
09:32
09:31 هاميلتون: "هذا ما يحدث عندما يكون خطّ سيارة الأمان متأخّرًا بذلك الشكل".
09:30
09:30 علم أحمر!
09:30 غروجان غاضبًا للغاية: "تبًا لمن كان في الأمام، أيريدون أن يقتلونا ام ماذا"
09:29 بوتاس أخّر إعادة الانطلاقة قدر الإمكان كي لا يكسب هاميلتون عامل سحب كبير، وذلك تسبّب في بعض التراكم والكبح ولم يتمكّن القادمون من الخلف من تفادي الاصطدام...
09:27 ماغنوسن، جيوفينازي وساينز تعرّضوا لحادث على شبكة الانطلاق.
09:27 ثلاثيّ آخر ينسحب من السباق
09:27 سيارة الأمان تعود من جديد.
09:27 أووو حادث آخر.
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