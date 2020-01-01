09:29 بوتاس أخّر إعادة الانطلاقة قدر الإمكان كي لا يكسب هاميلتون عامل سحب كبير، وذلك تسبّب في بعض التراكم والكبح ولم يتمكّن القادمون من الخلف من تفادي الاصطدام...