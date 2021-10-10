تغطية مباشرة لسباق جائزة تركيا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
الحالة: مباشر
09:02 فيتيل يتوقف ويضع إطارات ملساء بشكل غير متوقع
09:00 لا مشاكل في توقّف الهولندي ويخرج في المركز الثالث أمام بيريز وهاميلتون
09:00 فيرشتابن يتوقف من المركز الثاني الآن
08:59 وتعود المعركة من جديد الآن
08:58 تسابق رائع من بيريز على الحدود القُصوى من دون احتكاك
08:58 بيريز يقاتل ويبقى في الأمام
08:58 معركة جنبًا إلى جنب بين سيارتي مرسيدس وريد بُل الآن
08:57 هاميلتون يدفع بيريز نحو مدخل خط الحظائر
08:57 نتوجه إلى اللفات الـ 25 الأخيرة الآن وهاميلتون لم يتمكن بعد من تجاوز بيريز البطيء نسبيًا
08:53 ألونسو يتوقف وينفّذ عقوبة الـ 5 ثواني ويضع إطارات انترميديت جديدة
08:50 هاميلتون الآن على بُعد ثانية من بيريز .. وبدأت المعركة
08:49 لوكلير كذلك يقدم سباقًا رائعًا لفيراري باستقراره في المركز الثالث على بُعد 2.4 ثانية خلف فيرشتابن
08:49 فيتيل يرى بأن الأجواء ستكون جافة بالقدر الكافي مع نهاية السباق لاستخدام الإطارات الملساء
08:47 يبدو بأن الأمطار الحالية ليست كثيرة
08:46 يتقدم بوتاس بفارق 3.2 ثانية أمام فيرشتابن
08:46 وقال الفنلندي أن الإطارات الآن باتت مثل الملساء
08:46 مرسيدس إلى بوتاس "الوتيرة جيدة جدا، سنواصل على الحلبة"
08:44 مع وجود بعض الأمطار بدأت إطارات ريكاردو الجديدة تقدم أزمنة أفضل
08:42 هاميلتون عاد للتعامل بحرص مع السباق في محاولة للحفاظ على إطاراته والنظر إلى اللعبة الطويلة
08:41 وفيراري تخبره بان إطارات ريكاردو الجديدة أبطأ
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01-09-2021