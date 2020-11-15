تغطية مباشرة لسباق جائزة تركيا الكبرى 2020
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التعليقات
من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
الحالة: مباشر
05:43 هاميلتون يضغط على فيتيل الآن
05:42 انتهت فترة سيارة الأمان الافتراضية ولكن هل سيواجه السائقون صعوبة كبيرة في إعادة الإطارات إلى حرارتها من جديد
05:42 نذكّر بأنّ جورج راسل كان الوحيد مع زميله لاتيفي اللذين انطلقا على إطارات إنترميديت ولم يتوقف البريطاني بعد
05:41
05:40
هاميلتون وفيتيل يتنافسان قبل قليل:
05:39 اعتماد سيارة الأمان الافتراضية إثر ذلك الحادث الآن
05:39 فيرشتابن عبر قليلًا على الخطّ الأبيض عند خروجه من خطّ الحظائر... قد يُواجه المتاعب!
05:39 يبدو بأنّ ذلك سيكون الانسحاب الأول في اللفة الـ 13
05:39
05:39 توقفت سيارة الإيطالي عند المنعطف التاسع
05:38 رفع الأعلام الصفراء الآن إثر انزلاق سيارة جيوفينازي
05:38 ألبون يعود على إطارات إنترميديت في المركز السادس
05:37 ريد بُل تستدعي ألبون الآن لتغيير إطاراته
05:36 معركة الآن بين فيرشتابن، فيتيل وهاميلتون
05:36 ويخرج أمام فيتيل مع الأوفر كت
05:35 فيرشتابن يتوقف الآن
05:35 بيريز يتوقف ويخرج أمام فيتيل بفارق ثانية
05:35 مع دقيقة و45.872 ثانية
05:34 أسرع لفة الآن لهاميتلون
05:34 فيرشتابن لفريقه "دعونا لا ننتقل مبكرًا إلى إطارات إنترميديت"
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