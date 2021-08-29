تغطية مباشرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2021
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التعليقات
من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
الحالة: مباشر
12:44
تمّ التأكيد: انتهى السباق!
12:44
صدّق أم لا تُصدّق: سيكون ويليامز الفريق الوحيد الذي سجّل النقاط مع كلتا سيارتَيه في آخر سباقَين.
12:40 حتى الآن لا جديد. الجميع داخل المرآب.
12:32
نتائج السباق في حال لم ينطلق من جديد:
- فيرشتابن 12.5 نقطة
- راسل 9 نقاط
- هاميلتون 7.5
- ريكاردو 6
- فيتيل 5
- غاسلي 4
- أوكون 3
- لوكلير 2
- لاتيفي 1
- ساينز 0.5
12:30
أقصر سباق في تاريخ الفورمولا 1 هو سباق أستراليا من العام 1991. تمّ إكمال 14 لفة بوقتها.
12:28
لا يبدو بأنّ السباق سينطلق من جديد على الأرجح!
12:26 علم أحمر!!!!
12:25
تمّ إكمال لفتين من السباق ما يعني حصول السائقين على نصف نقاط..
12:23
بوتاس: "لا أستطيع رؤية شيء على المقاطع المستقيمة"
12:18
هناك ساعة واحدة من التسابق!
12:18
جميع السيارات انطلقت الآن من منطقة الحظائر..
12:08 السباق سيبدأ في الساعة 18.17 بالتوقيت المحلي
يعني بعد 9 دقائق من الآن..
يعني بعد 9 دقائق من الآن..
11:57
لا جديد بعد..
11:08
نوريس يستغل الوقت في أخذ غفوة!!!
11:06
11:06
السيارة الطبية ولفة استطلاعية أخرى على المسار
10:42 يبدو بأننا على موعد مع أمطار أكثر غزارة، ما يصعّب من فكرة إقامة السباق اليوم
10:40
تحية بالفعل لطاقم ريد بُل
10:39
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