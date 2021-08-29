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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: مباشر
12:49

فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار

تقرير السباق
12:44

تمّ التأكيد: انتهى السباق!
12:44

صدّق أم لا تُصدّق: سيكون ويليامز الفريق الوحيد الذي سجّل النقاط مع كلتا سيارتَيه في آخر سباقَين.
12:40 حتى الآن لا جديد. الجميع داخل المرآب.
12:32

نتائج السباق في حال لم ينطلق من جديد:

  1. فيرشتابن 12.5 نقطة
  2. راسل 9 نقاط
  3. هاميلتون 7.5
  4. ريكاردو 6
  5. فيتيل 5
  6. غاسلي 4
  7. أوكون 3
  8. لوكلير 2
  9. لاتيفي 1
  10. ساينز 0.5
12:30

أقصر سباق في تاريخ الفورمولا 1 هو سباق أستراليا من العام 1991. تمّ إكمال 14 لفة بوقتها.
12:28

لا يبدو بأنّ السباق سينطلق من جديد على الأرجح!
12:26 علم أحمر!!!!
12:25

تمّ إكمال لفتين من السباق ما يعني حصول السائقين على نصف نقاط..
12:23

بوتاس: "لا أستطيع رؤية شيء على المقاطع المستقيمة"
12:18

هناك ساعة واحدة من التسابق!
12:18

جميع السيارات انطلقت الآن من منطقة الحظائر..
12:08 السباق سيبدأ في الساعة 18.17 بالتوقيت المحلي

يعني بعد 9 دقائق من الآن..
11:57

لا جديد بعد..
11:08

نوريس يستغل الوقت في أخذ غفوة!!!

 
11:06
 
11:06

السيارة الطبية ولفة استطلاعية أخرى على المسار

 
10:42 يبدو بأننا على موعد مع أمطار أكثر غزارة، ما يصعّب من فكرة إقامة السباق اليوم
10:40

تحية بالفعل لطاقم ريد بُل

 
10:39
 
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