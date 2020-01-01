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تغطية مباشرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: مباشر
09:29 تأخّر فيراري بهذا الشكل على صعيد الطاقة أمر مثير للحيرة بالفعل
09:29 معاناة لوكلير تتواصل على صعيد الطاقة، مع تجاوزه من قبل كفيات
09:28 هامليتون وبوتاس يسجلان أزمنة شبه متطابقة بينما يحلقان في عالمهما الخاص
09:27 نوريس يتقدم إلى لوكلير إلى المركز العاشر في اللفة السادسة من السباق
09:26 يبدو بأنّ غاسلي سيكون الحصان الأسود في مجموعة الوسط اليوم مع اعتماد استراتيجية مغايرة لمن حوله، حيث أنّه على إطارات هارد بالمقارنة مع منافسيه على إطارات سوفت
09:25 مع دقيقة و49.470 ثانية ليوسّع الفارق بشكل ملحوظ أمام بوتاس
09:24 هاميلتون يسجّل الآن أسرع لفة في السباق
09:23 بيريز أمام لوكلير الآن في المركز التاسع ويلاحق غاسلي
09:23 أسرع لفة مرة أخرى من بوتاس مع دقيقة و49.937 ثانية
09:21 ألبون يحاول الهجوم على ريكاردو الآن والأسترالي يتشبّث بمركزه
09:20 لوكلير: "نعاني كثيرًا على الخطوط المستقيمة".
09:19 الفنلندي يقلص الفارق مع هاميلتون بـ0.2 ثانية
09:19 غاسلي بيتجاوز لوكلير الآن إلى المركز الثامن بفضل قوة محركه هوندا
09:18 بيريز يعاني الآن حيث تراجع خلف زميله في ريسينغ بوينت سترول على الانطلاقة وخسر لصالح لوكلير وغاسلي ويتواجد بالمركز العاشر في اللفة الثانية
09:17 لوكلير يتقدم إلى المركز التاسع لصالح فيراري بعد انطلاقة سريعة على إطارات سوفت
09:17 هاميلتون وبوتاس يبتعدان في الأمام، لكن فيرشتابن ليس خارج الصورة بعد
09:16 فيما تقدم أوكون على ألبون إلى المركز الخامس
09:16 لكن الهولندي يعود لاستعادة مركزه
09:16 بداية قوية من ريكاردو حيث تجاوز فيرشتابن إلى المركز الثالث
09:14 انطلق السباق الآن، نأمُل مشاهدة منافسة شرسة وممتعة
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