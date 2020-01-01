09:26 يبدو بأنّ غاسلي سيكون الحصان الأسود في مجموعة الوسط اليوم مع اعتماد استراتيجية مغايرة لمن حوله، حيث أنّه على إطارات هارد بالمقارنة مع منافسيه على إطارات سوفت