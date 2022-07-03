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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2022 على حلبة سيلفرستون.

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
تلك كانت تغطيتنا لذلك السباق المثير .. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بقدر استمتاعنا بأحداثه
ألونسو حل خامسًا أمام نوريس .. شوماخر ثامنًا أمام فيتيل وماغنوسن
فيرشتابن مع سيارة متضررة اكتفى في المركز السابع
وينتهي السباق بتحقيق ساينز فوزه الأول في الفورمولا1 أمام بيريز وهاميلتون .. بينما حقق لوكلير المركز الرابع
ساينز زاحف نحو فوزه الأول في الفورمولا1
اللفة الأخيرة الآن وساينز في الصدارة بفارق 3.9 ثانية
اللفة 50 .. ساينز في الصدارة بفارق 3.4 ثانية أمام بيريز وهاميلتون
وما تزال المعركة حامية بين هاميلتون و لوكلير
وهاميلتون يتقدم إلى المركز الثالث
بيريز في المركز الثاني الآن
عادت الأمور كما كانت الآن .. لوكلير ثانيا أمام بيريز
ولكن يتم دفع هاميلتون من قبل بيريز ويتراجع للمركز الرابع .. ياله من سباق
انحراف لوكلير وبيريز وهاميلتون ينتزع المركز الثاني
 
ساينز يتصدر الآن بفارق 2.5 ثانية
هجوم من هاميلتون ودفاع رائع من بيريز
فيرشتابن يتمكن من تجاوز ماغنوسن إلى المركز الثامن
ساينز يسنتزع الصدارة وبيريز يتقدم على هاميلتون إلى المركز الثالث
استئناف السباق الآن
سيكون متبقي 10 لفات على نهاية السباق
سيارة الامان ستخرج من المسار في هذه اللفة
بيريز كذلك يحصل على توقف مجاني ويحتفظ بالمركز الرابع ويخرج على إطارات سوفت
هاميلتون وساينز يتوقفان ويضعان إطارات سوفت
توقّف سيارة أوكون على المسار ودخول سيارة الأمان
غاسلي ينضم لقائمة المنسحبين الآن التي تضم بوتاس، راسل، جو وألبون
لكن هاميلتون يرد بأسرع لفة كذلك مع دقيقة و31.521 ثانية
من جديد أسرع لفة من نصيب لوكلير مع دقيقة و31.613 ثانية ليتقدم بفارق 3.5 ثانية أمام ساينز
أوكون يتمكن من تجاوز فيرشتابن الذي يعاني ويحتل المركز الثامن
الوضع الآن هو تصدّر لوكلير بفارق 1.8 ثانية امام ساينز وهاميلتون على بعد 4.2 ثانية في المركز الثالث .. إطارات هاميلتون أجدد ب 8 لفات من لوكلير وبـ 13 لفة من ساينز
نوريس يتوقف في الخلف ويتراجع للمركز الخامس ليتقدم بيريز مركزًا
هاميلتون يتوقف من الصدارة في نهاية اللفة 33 ويضع إطارات هارد ولكن مع توقف بطيء لسخرج في المركز الثالث خلف ساينز بفارق 3.4 ثانية
لوكلير يسجل أسرع لفة من جديد مع دقيقة و31.837 ثانية
20 لفة على نهاية السباق وهاميلتون في الصدارة بفارق 18.7 ثانية عن لوكلير .. لكنه البريطاني لم يتوقف بعد
لوكلير كان أسرع من ساينز وبالفعل الإسباني يتركه يتجاوزه إلى المركز الثاني
فيراري تخبر لوكلير بأنه لديه وساينز حرية المنافسة
لوكلير على بعد 1.4 ثانية من ساينز
لوكلير خرج على إطارات هارد في المركز الثالث وبدأ بتسجيل أسرع اللفات
تلك هي المرة الأولى التي يتواجد فيها هاميلتون في صدارة سباق هذا الموسم
لوكلير يتوقف من الصدارة وهاميلتون الآن في صدارة سباق موطنه!
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