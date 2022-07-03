تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2022

18:55 الوضع الآن هو تصدّر لوكلير بفارق 1.8 ثانية امام ساينز وهاميلتون على بعد 4.2 ثانية في المركز الثالث .. إطارات هاميلتون أجدد ب 8 لفات من لوكلير وبـ 13 لفة من ساينز