فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2022 على حلبة سيلفرستون.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
وينتهي السباق بتحقيق ساينز فوزه الأول في الفورمولا1 أمام بيريز وهاميلتون .. بينما حقق لوكلير المركز الرابع
الوضع الآن هو تصدّر لوكلير بفارق 1.8 ثانية امام ساينز وهاميلتون على بعد 4.2 ثانية في المركز الثالث .. إطارات هاميلتون أجدد ب 8 لفات من لوكلير وبـ 13 لفة من ساينز
هاميلتون يتوقف من الصدارة في نهاية اللفة 33 ويضع إطارات هارد ولكن مع توقف بطيء لسخرج في المركز الثالث خلف ساينز بفارق 3.4 ثانية
20 لفة على نهاية السباق وهاميلتون في الصدارة بفارق 18.7 ثانية عن لوكلير .. لكنه البريطاني لم يتوقف بعد
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