تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2021
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التعليقات
من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
12:14 شكرًا جزيلًا لكم .. وإلى لقاء قريب يتجدد .. دمتم في رعاية الله
12:09 ونشكركم على حسن متابعتكم لنا، وتابعونا دومًا لتغطيات حية ومباشرة لسباقات الفورمولا واحد
12:08
إليكم تقرير السباق
12:04 وسنوافيكم بعد قليل بتقرير السباق كاملًا لمن فاتته المتابعة
12:04 بوتاس حل ثالثًا أمام نوريس
12:03 لوكلير تصدر كل لفات السباق حتى آخر اثنتين ويحل في المركز الثاني بعد سباق رائع من سائق فيراري
12:02 ويفوز هاميلتون بجائزة بريطانيا الكبرى للمرة الثامنة في مسيرته!
12:02 اللفة الأخيرة الآن وهاميلتون يتجه نحو فوز مثير للجدل
12:01 بيريز يتوقف لمحاولة منع هاميلتون من تحقيق نقطة أسرع لفة!
11:59 على منعطف كوبس من جديد هاميلتون يتقدم من الجهة الداخلية ولوكلير يخرج عن المسار
11:58 وهاميلتون يفعلها أمام 140 ألف متفرج وينتزع الصدارة من لوكلير!
11:58 يتجهان لزحام السيارات المتأخرة بلفة الآن
11:58 هاميلتون يفعل دي آر اس الآن خلف لوكلير
11:57 ثلاث لفات على النهاية والفارق 1 ثانية الآن
11:55 احتكاك بين بيريز ورايكونن والأخير ينزلق
11:55 5 لفات على النهاية والفارق 2.2 ثانية الآن!
11:52
هاميلتون "هل تعتقدون سألحق به؟
مهندسه "بوسعك ذلك بكل تأكيد"
الفارق تحت أربع ثوان الآن وسبع لفات على النهاية
11:51
11:48 مهندس مرسيدس إلى بوتاس: "لويس يتوقّع اللحاق بلوكير قبل نهاية السباق، لذلك لاحقه فقط" .. 6.3 ثانية أفضلية لوكلير الآن وأسرع لفة من هاميلتون
11:47 فيتيل ينسحب الآن وبيريز في المركز الـ 13
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