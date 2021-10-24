تغطية مباشرة لسباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
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من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
16:01
وولف: "أنت تنافس على الفوز هنا"
هاميلتون: "اترك لي ذلك يا رفيق، شكرًا لك"
16:00 هاميلتون: "الإطارات تبدو جيّدة"
16:00 22 لفة على نهاية السباق في أوستن
15:59 هورنر عن توقف فيرشتابن الثاني: "هذا السباق سيتمحور حول اللفات الـ 5 الأخيرة، لذلك سنرى كيف سيتبلور"
15:56 هاميلتون يسجل اللفة الأسرع في السباق الآن
15:56 بيريز يتوقف الآن كذلك
15:55 هاميلتون في الصدارة الآن ويبدو سيبقى طويلًا ليعود ويهجم على غريمه في وقت لاحق من السباق عندما يتوقف
15:54 مرسيدس تخبر هاميلتون الآن بأنه سيظل طويلًا على الحلبة
15:54 فيرشتابن يضع إطارات هارد جديدة
15:53 توقّف ثان لفيرشتابن الآن
15:52 بيريز يتراجع إلى حدود 14 ثانية خلف هاميلتون الآن ويخبر فريقه بمشكلة في نظام شرب المياه لديه
15:51 وانتهت سريعًا
15:51 بسبب بعض الأشلاء في وسط الحلبة
15:50 سيارة أمان افتراضية
15:50 لفة أفضل من فيرشتابن الآن ليعزز صدارته إلى 3.4 ثانية
15:48 فيرشتابن في الصدارة الآن بفارق 2.7 ثانية أمام هاميلتون
15:48 أفضلية الإطارات تتجلّى الآن
15:47 هاميلتون من جديد أسرع بثانية في اللفة الأخيرة
15:47
15:45 إخبار ألونسو بإعادة المركز إلى جيوفينازي وإلا سيتلقى عقوبة 5 ثوان .. هل ينصاع لذلك!!!!
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01-09-2021