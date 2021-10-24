تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
16:01

وولف: "أنت تنافس على الفوز هنا"

هاميلتون: "اترك لي ذلك يا رفيق، شكرًا لك"
16:00 هاميلتون: "الإطارات تبدو جيّدة"
16:00 22 لفة على نهاية السباق في أوستن
15:59 هورنر عن توقف فيرشتابن الثاني: "هذا السباق سيتمحور حول اللفات الـ 5 الأخيرة، لذلك سنرى كيف سيتبلور"
15:56 هاميلتون يسجل اللفة الأسرع في السباق الآن
15:56 بيريز يتوقف الآن كذلك
15:55 هاميلتون في الصدارة الآن ويبدو سيبقى طويلًا ليعود ويهجم على غريمه في وقت لاحق من السباق عندما يتوقف
15:54 مرسيدس تخبر هاميلتون الآن بأنه سيظل طويلًا على الحلبة
15:54 فيرشتابن يضع إطارات هارد جديدة
15:53 توقّف ثان لفيرشتابن الآن
15:52 بيريز يتراجع إلى حدود 14 ثانية خلف هاميلتون الآن ويخبر فريقه بمشكلة في نظام شرب المياه لديه
15:51 وانتهت سريعًا
15:51 بسبب بعض الأشلاء في وسط الحلبة
15:50 سيارة أمان افتراضية
15:50 لفة أفضل من فيرشتابن الآن ليعزز صدارته إلى 3.4 ثانية
15:48 فيرشتابن في الصدارة الآن بفارق 2.7 ثانية أمام هاميلتون
15:48 أفضلية الإطارات تتجلّى الآن
15:47 هاميلتون من جديد أسرع بثانية في اللفة الأخيرة
15:47
 
15:45 إخبار ألونسو بإعادة المركز إلى جيوفينازي وإلا سيتلقى عقوبة 5 ثوان .. هل ينصاع لذلك!!!!
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الكشف عن تصميم سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

2
موتو جي بي

كوارتارورا يُتوّج باللقب بعد سقوط بانيايا وماركيز يفوز بسباق ميزانو الجنونيّ

7 س
3
فورمولا 1

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى قيمة ممتازة مقابل المال

4
فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

5
فورمولا 1

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019

أحدث الأخبار
تغطية مباشرة لسباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

1 س
لوكلير "متفاجئ" بتفوّق وتيرة فيراري على مكلارين
فورمولا 1

لوكلير "متفاجئ" بتفوّق وتيرة فيراري على مكلارين

5 س
ألبين غيّرت محرّك ألونسو لتحقيق مكاسب في الأداء في أوستن
فورمولا 1

ألبين غيّرت محرّك ألونسو لتحقيق مكاسب في الأداء في أوستن

8 س
مرسيدس تنفي أن يكون رحيل كاول وراء معاناة المحرك الأخيرة
فورمولا 1

مرسيدس تنفي أن يكون رحيل كاول وراء معاناة المحرك الأخيرة

9 س
مرسيدس عدّلت سيارتَيها لتفادي "مجزرة" على مطبّات حلبة أوستن الحادة
فورمولا 1

مرسيدس عدّلت سيارتَيها لتفادي "مجزرة" على مطبّات حلبة أوستن الحادة

10 س
أحدث ملفات الفيديو
كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى 00:24
فورمولا 1
06-10-2021

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
29-09-2021

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.