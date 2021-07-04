تغطية مباشرة لسباق جائزة النمسا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
10:33 سعدنا بتواجدنا معكم في تلك التغطية الحية لمجريات سباق جائزة النمسا الكبرى، على أمل أن نلتقي بكم في الجولة المقبلة، ودمتم في رعاية الله
10:33
وإليكم تقرير السباق كاملًا لمن فاته متابعة السباق
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