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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة النمسا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
10:33 سعدنا بتواجدنا معكم في تلك التغطية الحية لمجريات سباق جائزة النمسا الكبرى، على أمل أن نلتقي بكم في الجولة المقبلة، ودمتم في رعاية الله
10:33

وإليكم تقرير السباق كاملًا لمن فاته متابعة السباق

 

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