تغطية مباشرة لسباق جائزة المملكة العربية السعوديّة الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
21:45 دمتم في رعاية الله!
21:45 نشكر لكم حسن متابعتكم لهذا السباق المثير .. ولا تنسوا متابعتنا دومًا من أجل التغطيات والأخبار الحصرية
21:44 سباق واحد متبقٍ على نهاية الموسم .. وسنذهب إليه وهاميلتون وفيرشتابن متعادلان في النقاط مع 365.5 لكل منهما
21:40 فيرشتابن في المركز الثاني أمام بوتاس
21:40 ويسجل أسرع لفة كذلك
21:40 وهاميلتون يفوز بسباق السعودية الأول
21:39 هاميلتون في لفته الأخيرة الآن
21:38 أوكون ثالثًا الآن ويحارب بكل قوته للحفاظ على ذلك المركز من بوتاس
21:37 لفّتان على النهاية
21:35 فيرشتابن يتوقف الآن لإطارات جديدة في محاولة لحصد نقطة أسرع لفة
21:34 وتيرة الهولندي تتراجع
21:34 فيرشتابن "الإطارات الخلفية انتهت"
21:32 العديد من المواقف غير الاعتيادية في هذا السباق
21:32 فوضى كبيرة يشهدها السباق
21:29 هاميلتون يتجاوز فيرشتابن الآن
21:29 5 ثوانٍ عقوبة على فيرشتابن
21:28
21:25 مراقبي السباق يطلبون من فيرشتابن إعادة المركز إلى هاميلتون
21:23 الحادثة بين الثنائي تحت التحقيق الآن
21:22
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