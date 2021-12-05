تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة المملكة العربية السعوديّة الكبرى 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
21:45 دمتم في رعاية الله!
21:45 نشكر لكم حسن متابعتكم لهذا السباق المثير .. ولا تنسوا متابعتنا دومًا من أجل التغطيات والأخبار الحصرية
21:44 سباق واحد متبقٍ على نهاية الموسم .. وسنذهب إليه وهاميلتون وفيرشتابن متعادلان في النقاط مع 365.5 لكل منهما
21:40 فيرشتابن في المركز الثاني أمام بوتاس
21:40 ويسجل أسرع لفة كذلك
21:40 وهاميلتون يفوز بسباق السعودية الأول
21:39 هاميلتون في لفته الأخيرة الآن
21:38 أوكون ثالثًا الآن ويحارب بكل قوته للحفاظ على ذلك المركز من بوتاس
21:37 لفّتان على النهاية
21:35 فيرشتابن يتوقف الآن لإطارات جديدة في محاولة لحصد نقطة أسرع لفة
21:34 وتيرة الهولندي تتراجع
21:34 فيرشتابن "الإطارات الخلفية انتهت"
21:32 العديد من المواقف غير الاعتيادية في هذا السباق
21:32 فوضى كبيرة يشهدها السباق
21:29 هاميلتون يتجاوز فيرشتابن الآن
21:29 5 ثوانٍ عقوبة على فيرشتابن
21:28
 
21:25 مراقبي السباق يطلبون من فيرشتابن إعادة المركز إلى هاميلتون
21:23 الحادثة بين الثنائي تحت التحقيق الآن
21:22
 
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين: الافتقار للمنعطفات الحقيقيّة أضرّ بنا في جدّة

2
فورمولا 1

هاميلتون يخرج منتصرًا بعد سباقٍ درامي مع فيرشتابن في جدّة

3
فورمولا 1

هاميلتون: "سائق واحد فقط بيننا" لا يفهم قوانين التجاوزات في الفورمولا واحد

14 س
4
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف قدّمت جدّة سباقًا دراميًا حابسًا للأنفاس

10 س
5
فورمولا 1

مرسيدس غير متأكّدة من سبب سرعة ريد بُل في تصفيات جدّة

أحدث الأخبار
تحليل السباق: كيف قدّمت جدّة سباقًا دراميًا حابسًا للأنفاس
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف قدّمت جدّة سباقًا دراميًا حابسًا للأنفاس

10 س
جزء منفصل من الأرضية قضى على آمال أوكون بتحقيق منصة التتويج في جدّة
فورمولا 1

جزء منفصل من الأرضية قضى على آمال أوكون بتحقيق منصة التتويج في جدّة

14 س
هاميلتون: "سائق واحد فقط بيننا" لا يفهم قوانين التجاوزات في الفورمولا واحد
فورمولا 1

هاميلتون: "سائق واحد فقط بيننا" لا يفهم قوانين التجاوزات في الفورمولا واحد

14 س
ريد بُل: مبادلة ماسي لمراكز شبكة الانطلاق أشبه بعرضٍ في "السوق"
فورمولا 1

ريد بُل: مبادلة ماسي لمراكز شبكة الانطلاق أشبه بعرضٍ في "السوق"

15 س
نوريس: القانون "الغبي" لتبديل الإطارات تحت العلم الأحمر يجب تغييره
فورمولا 1

نوريس: القانون "الغبي" لتبديل الإطارات تحت العلم الأحمر يجب تغييره

15 س
أحدث ملفات الفيديو
مقابلة مع ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد 04:47
فورمولا 1
01-12-2021

مقابلة مع ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

مونتويا: فيرشتابن لم يكن ينوي خوض المنعطف الرابع 12:08
فورمولا 1
18-11-2021

مونتويا: فيرشتابن لم يكن ينوي خوض المنعطف الرابع

فورمولا 1: لفّة في حلبة شوارع جدّة 01:47
فورمولا 1
15-11-2021

فورمولا 1: لفّة في حلبة شوارع جدّة

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى 00:24
فورمولا 1
06-10-2021

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
29-09-2021

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.