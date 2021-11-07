تغطية مباشرة لسباق جائزة المكسيك الكبرى 2021
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من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
15:49 نشكر لكم حسن متابعتكم لنا ودمتم في رعاية الله
15:45 وبذلك الفوز يوسع فيرشتابن صدارته للترتيب إلى 19 نقطة مع بقاء 4 سباقات على نهاية الموسم
15:44 هاميلتون يكمل السباق في المركز الثاني أمام بيريز الذي أصبح أول مكسيكي يصعد منصة التتويج في سباق موطنه
15:42 ويأتي الآن ماكس فيرشتابن .. ويفوووووز الهولندي بجائزة المكسيك الكبرى
15:41 بيريز يحاول لكن هاميلتون يتشبّث بمركزه
15:41 اللفة الأخيرة
15:40 بيريز ضمن مجال دي آر اس من جديد خلف هاميلتون
15:40 مرسيدس تستعدعي بوتاس للتوقف من جديد في محاولة أخرى لتسجيل أسرع لفة
15:37 ساينز يقترب من غاسلي ضمن المعركة على المركز الرابع
15:37 فيرشتابن في الصدارة بفارق 19 ثانية
15:37 4 لفات على النهاية
15:36 هاميلتون يوسع الفارق من جديد أمام بيريز
15:35 5 لفات على النهاية
15:34 بوتاس يتوقف من المركز الـ 13 ويضع إطارات سوفت، هل يخطف نقطة أسرع لفة من فيرشتابن
15:33 هاميلتون "السيارة ترتفع حرارتها جدًا"
15:33 هاميلتون يقترب من ألونسو المتأخر
15:29 نوريس المتأخر يترك بيريز وهاميلتون يمرّان الآن
15:28 أقل من ثانية بين هاميلتون وبيريز الآن
15:27 ريد بُل إلى بيريز "الوتيرة جيّدة، الإطارات جيّدة، البطارية جيّدة. لنلحق به"
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01-09-2021