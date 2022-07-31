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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة المجر الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لسباق جائزة المجر الكبرى 2022

من قبل: خلدون يونس

الملخص
الحالة: توقف

نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالتغطية!

ونترككم في أمان الله!

هذا هو تقريرنا للسباق

فيرشتابن يُقدّم سباقًا خياليًا وسط انهيارٍ استراتيجيّ لفيراري في المجر
سباق رائع مع استراتيجيات ممتازة!
راسل يوجه الشكر للفريق مجدداً، ويهنئ هاميلتون على المركز الثاني..
هاميلتون يشكر فريقه على كل الجهود التي قاموا بها
فيرستابن مسرور للغاية يقول من كان يتوقع أن نحقق الفوز من المركز العاشر!
الخاسر الأكبر وبطريقة لا تليق به هو فيراري والسبب لا يعود للسائقين، بل ببساطة لطريقة إدارة السباقات
منصة تتويج مزدوجة مستحقة لفريق مرسيدس!
والفوز من نصيب فيرستابن في المجر!
على السائقين الاحتراس من الأمطار كي لا تنزلق السيارات في اللفة الأخيرة!
فيرستابن يتجه للفوز بسباق المجر..
راسل يقول أن الأمطار تهطل بشدة!
فريق فيراري يقول لسائقه لوكلير أن السيارة تبدو جيدة، بعد أن وجه لوكلير سؤالاً حيال ذلك
تم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية الآن
سيارتا مرسيدس بالمركزين الثاني والثالث أمام ساينز، بيريز، لوكلير سادساً
فارق الصدارة مع فيرستابن ما زال عشر ثوانٍ..

يا له من سباق!

فيرستابن ينطلق عاشراً وهو في المركز الأول الآن..

هاميلتون ينطلق سابعاً وهو الآن ينافس زميله على المركز الثاني!

هذا ما يبدو عليه الوضع..

هاميلتون سريع جداً ويبدو أنه يريد المركز الثاني على حلبة يعرفها عن ظهر قلب!
هل سنشهد معركة بين الزميلين؟ هاميلتون وراسل؟
هاميلتون يتجاوز ساينز ويقتل آمال فيراري الآن!

من الواضح الآن أن مركزي فيرستابن وراسل بأمان نسبياً..

مركز ساينز الثالث مهدد بشكل كبير من هاميلتون الذي يشنّ هجومه بلا رحمة
هاميلتون قريب بالفعل، ويمتلك الوتيرة لتجاوز ساينز
وتيرة هاميلتون سريعة للغاية ويبدو أنه قادر على انتزاع المركز الثالث من ساينز

ساينز غير قادر على اللحاق بـ راسل مع بقاء عشر لفات فقط على النهاية
هاميلتون بدأ يقترب من ساينز، والفارق بين فيرستابن وراسل في الصدارة وصل إلى 9 ثوانٍ
فيراري تخسر بشكل غير منطقي في كل مرة!
شوهد ماتيا بينوتو وهو يترك مكانه ويذهب إلى داخل المرآب..
هاميلتون يسجل أسرع لفة حالياً خلف ساينز بالمركز الرابع
الصحافة ووسائل الإعلام لن ترحم فيراري مطلقاً بعد سباق اليوم
فيرستابن بات أولاً امام راسل ومن ثم ساينز، هاميلتون، بيريز، لوكلير
وتقتل سباقه رسمياً الآن!
فيراري تطلب بيأس من لوكلير الدخول مجدداً لوضع إطارات سوفت
راسل يكمل التجاوز على لوكلير الآن!

لوكلير كالعادة بات هدفاً سهلاً لملاحقيه..

راسل قريب جداً منه ومستعد للهجوم في أية لحظة
هاميلتون يدخل المنصة ويخرج خلف ساينز بالمركز الخامس
الفارق بين راسل ولوكلير أقل من نصف ثانية فقط.. والمونغاسكي يعاني للغاية على إطاراته.
فيراري تدفع ثمن استراتيجيات غير محسوبة.. للمرة الألف هذا الموسم.
ما سينقذه هو هطول الأمطار فقط..
بعد دخول ساينز بات هاميلتون أولاً بفارق خمس ثوانٍ عن فيرستابن، لكن على هاميلتون التوقف في مرحلة ما..
وقفة صيانة طويلة لكارلوس ساينز وإطارات سوفت.
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