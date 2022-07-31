فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لسباق جائزة المجر الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: خلدون يونس
الملخص
الحالة: توقف
يا له من سباق!
فيرستابن ينطلق عاشراً وهو في المركز الأول الآن..
هاميلتون ينطلق سابعاً وهو الآن ينافس زميله على المركز الثاني!
هذا ما يبدو عليه الوضع..
هاميلتون سريع جداً ويبدو أنه يريد المركز الثاني على حلبة يعرفها عن ظهر قلب!
من الواضح الآن أن مركزي فيرستابن وراسل بأمان نسبياً..
مركز ساينز الثالث مهدد بشكل كبير من هاميلتون الذي يشنّ هجومه بلا رحمة
بعد دخول ساينز بات هاميلتون أولاً بفارق خمس ثوانٍ عن فيرستابن، لكن على هاميلتون التوقف في مرحلة ما..
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