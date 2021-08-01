تغطية مباشرة لسباق جائزة المجر الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
11:15 شكرًا على متابعتكم الدائمة .. ودمتم في رعاية الله ..
11:14
ولا تنسوا بعد أقل من ساعتين من الآن سنكون ضمن بث مباشر على تويتر لتحليل مجريات ذلك السباق الجنوني
11:14 على أن نلتقي بكم قريبًا بعد العطلة الصيفية مع تغطية حية ومباشرة لمجريات جائزة بلجيكا الكبرى
11:13 شكرًا على متابعتكم لنا اليوم في تغطيتنا المباشرة لسباق جائز المجر الكبرى الممتع وغير المتوقع لأبعد الحدود
11:12
إليكم التقرير الكامل للسباق
11:11 أسرع لفة من نصيب غاسلي لينتزع تلك النقطة من هاميلتون
11:10 ولا ننسى بأن ويليامز حققت نقاطًا مزدوجة مع لاتيفي ثامنًا أمام زميله راسل
11:10
11:09 فيتيل يحصد المركز الثاني لصالح أستون مارتن وهاميلتون ثالثًا بعد قيادة بارعة من الخلف
11:08 وبالفعل يفووووز أوكون بجائزة المجر الكبرى!
11:07 اللفة الأخيرة الآن
11:06 أوكون على وشك تسجيل فوزه الأول في البطولة
11:06
11:05 3 لفات على النهاية الآن
11:04 هاميلتون خلف فيتيل بفارق 8 ثوان .. فارق كبير لتعويضه مع اقتراب نهاية السباق
11:03 أوو .. هاميلتون أمام ساينز في المركز الثالث الآن
11:02 الفرنسي أمام فيتيل بأكثر من ثانية
11:02 أرع لفات أمام أوكون الآن ليسجّل فوزه الأول في الفورمولا واحد
11:02 ساينز أمام براثن هاميلتون الآن
11:00 وهاميلتون يتمكن من تجاوز ألونسو أخيرًا إلى المركز الرابع
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