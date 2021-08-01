تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة المجر الكبرى 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
11:15 شكرًا على متابعتكم الدائمة .. ودمتم في رعاية الله ..
11:14

ولا تنسوا بعد أقل من ساعتين من الآن سنكون ضمن بث مباشر على تويتر لتحليل مجريات ذلك السباق الجنوني

 

 
11:14 على أن نلتقي بكم قريبًا بعد العطلة الصيفية مع تغطية حية ومباشرة لمجريات جائزة بلجيكا الكبرى
11:13 شكرًا على متابعتكم لنا اليوم في تغطيتنا المباشرة لسباق جائز المجر الكبرى الممتع وغير المتوقع لأبعد الحدود
11:12

إليكم التقرير الكامل للسباق

 
11:11 أسرع لفة من نصيب غاسلي لينتزع تلك النقطة من هاميلتون
11:10 ولا ننسى بأن ويليامز حققت نقاطًا مزدوجة مع لاتيفي ثامنًا أمام زميله راسل
11:10
 
11:09 فيتيل يحصد المركز الثاني لصالح أستون مارتن وهاميلتون ثالثًا بعد قيادة بارعة من الخلف
11:08 وبالفعل يفووووز أوكون بجائزة المجر الكبرى!
11:07 اللفة الأخيرة الآن
11:06 أوكون على وشك تسجيل فوزه الأول في البطولة
11:06
 
11:05 3 لفات على النهاية الآن
11:04 هاميلتون خلف فيتيل بفارق 8 ثوان .. فارق كبير لتعويضه مع اقتراب نهاية السباق
11:03 أوو .. هاميلتون أمام ساينز في المركز الثالث الآن
11:02 الفرنسي أمام فيتيل بأكثر من ثانية
11:02 أرع لفات أمام أوكون الآن ليسجّل فوزه الأول في الفورمولا واحد
11:02 ساينز أمام براثن هاميلتون الآن
11:00 وهاميلتون يتمكن من تجاوز ألونسو أخيرًا إلى المركز الرابع
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب

1 س
2
فورمولا 1

أوكون يُشيد بدور ألونسو في انتصاره في المجر

19 دقيقة
3
فورمولا 1

تحليل: لماذا لم تكن "ألاعيب" هاميلتون مع فيرشتابن خارقة للقوانين في تصفيات المجر

8 س
4
فورمولا 1

رفع العلم الأحمر في سباق المجر بعد فوضى المنعطف الأوّل

3 س
5
فورمولا 1

وولف: صافرات الاستهجان تجاه هاميلتون "من عواقب" واقعة سيلفرستون

5 س
أحدث الأخبار
أوكون يُشيد بدور ألونسو في انتصاره في المجر
فورمولا 1

أوكون يُشيد بدور ألونسو في انتصاره في المجر

19د
أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب
فورمولا 1

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب

1 س
رفع العلم الأحمر في سباق المجر بعد فوضى المنعطف الأوّل
فورمولا 1

رفع العلم الأحمر في سباق المجر بعد فوضى المنعطف الأوّل

3 س
تغطية مباشرة لسباق جائزة المجر الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة المجر الكبرى 2021

3 س
وولف: صافرات الاستهجان تجاه هاميلتون "من عواقب" واقعة سيلفرستون
فورمولا 1

وولف: صافرات الاستهجان تجاه هاميلتون "من عواقب" واقعة سيلفرستون

5 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.