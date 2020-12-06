تغطية مباشرة لسباق جائزة الصخير الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
12:25 أسرع لفّة مجدّدًا لراسل: 58.059 ثانية، والفارق بينه وبين بوتاس 1.9 ثانية.
12:25 ألبون تجاوز فيتيل، لكنّ الأخير استعاد مركزه.
12:25
12:24 نوريس يتجاوز فيتيل نحو المركز التاسع!!
12:24 إدارة السباق: "سيتمّ التحقيق في حادثة لوكلير، فيرشتابن وبيريز بعد السباق".
12:23 أسرع لفّة في السباق لراسل: 58.160 ثانية.
12:23 ساينز ينتزع المركز الثاني من بوتاس، لكنّه عبر بشكلٍ واسع وسمح لسائق مرسيدس باستعادة مركزه.
12:22 راسل يُحافظ على الصدارة وساينز يضغط على بوتاس.
12:22 استؤنف السباق.
12:21 سيارة الأمان تخرج نهاية اللفّة السادسة الحاليّة.
12:21 لا تزال سيارة الأمان على الحلبة.
12:20 فيرشتابن لحظة اصطدامه: "تبًا، لم يكن بوسعي فعل شيء"
12:19
12:19
لوكلير وفيرشتابن يتحدّثان إثر الحادث:
12:19 نحن في اللفّة الرابعة من أصل 87.
12:18 نذكّر بأنّ نوريس انطلق من المركز الـ 19 وهو في العاشر الآن!!
12:18
الترتيب الحالي:
راسل، بوتاس، ساينز، ريكاردو، كفيات، سترول، غاسلي، أوكون، فيتيل، نوريس.
12:18
12:17 تمثّلت صورة الحادث في انعطاف بيريز في اتّجاه لوكلير واحتكّ به ولم تكن أمام فيرشتابن مساحة ولم يصطدم بأيٍ منهما لكنّه عبر على الحصى وفقد السيطرة على سيارته واصطدم بجدار الإطارات...
12:16
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