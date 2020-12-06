12:17 تمثّلت صورة الحادث في انعطاف بيريز في اتّجاه لوكلير واحتكّ به ولم تكن أمام فيرشتابن مساحة ولم يصطدم بأيٍ منهما لكنّه عبر على الحصى وفقد السيطرة على سيارته واصطدم بجدار الإطارات...