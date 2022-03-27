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فورمولا 1 تقرير السباق

تغطية مباشرة لسباق جائزة السعوديّة الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث ومجريات سباق جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى على حلبة جدّة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لسباق جائزة السعوديّة الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
وتابعونا دومًا لتغطيات، أخبار ومقابلات في كل ما يخص عالم رياضة السيارات
نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بتغطيتنا لمجريات جائزة السعودية الكبرى على مدار الأيام الثلاثة الماضية
هذا السباق أكّد على المعركة المثير التي ستجمع فيراري وريد بُل على مدار هذا الموسم الذي ما نزال في سباقه الثاني
ياله من سباق ممتع شهدته حلبة كورنيش جدّة في النسخة الثانية من جائزة السعودية الكبرى!
بيريز حلّ رابعًا أمام راسل سائق مرسيدس .. بينما اكتفى هاميلتون بالمركز العاشر
وينتهي السباق بفوز ماكس فيرشتابن بجائزة السعودية الكبرى أمام ثنائي فيراري شارل لولكير وكارلوس ساينز
علم أصفر إثر توقف سيارة ألبون بعد احتكاكه بسترول
 
فيرشتابن يعزز أفضليته مع أسرع لفة ويسجل دقيقة و31.779 ثانية
3 لفات على النهاية
فيرشتابن ينجح أخيرًا بتجاوز لوكلير إلى صدارة السباق!!
وهاميلتون عاشرًا الآن
الفارق أقل من ثانية مجددًا بين ثنائي الصدارة
وهاميلتون يتجاوز ألبون للمركز الـ 11
ماغنوسن في الأثناء يتجاوز سترول للمركز التاسع
معركة حامية بين لوكلير وفيرشتابن ولعبة الدي آر اس على أشدها
 
أقل من ثانية تفصل فيرشتاين عن لوكلير !!!
 
استنئاف المنافسات الآن من جديد
يتم دفع سيارة ريكاردو إلى خط الحظائر الآن والعودة لاستعادة سيارة ألونسو كذلك
ألونسو، ريكاردو وبوتاس انسحبوا في ذات اللفة
سيارة أمان افتراضية مفعلة الآن .. وهاميلتون يخسر فرصة التوقف قبل إغلاق مدخل خط الحظائر
إغلاق مدخل خط الحظائر الآن
مشاكل بالجملة وريكاردو وبوتاس ينسحبان كذلك
15 لفة على نهاية السباق
 
لوكلير يحسن زمنه الأسرع ويوسع الفارق إلى 1.5 ثانية أمام فيرشتابن مع نهاية اللفة 23
الفارق بين لوكلير وفيرشتابن يدور في فلك 1.5 ثانية فقط مع تناوبهما على قمة أسرع اللفات
لا تحقيق إضافي في واقعة ساينز وبيريز .. حيث أن المكسيكي أعاد المركز بحكمة إلى سائق فيراري بعد إعادة الانطلاقة
 
غاسلي يتجاوز هلكنرغ كذلك إلى المركز الـ 13 بمساعدة الدي آر اس
لوكلير يسجل أسرع لفة الآن مع دقيقة و32.711 ثانية
نوريس يتقدم في الأثناء إلى المركز الـ 12 بعد تجاوزه هلكنبرغ
جو يحصل على عقوبة أخرى إثر عدم تنفيذه العقوبة السابقة .. سباق للنسيان للصيني ضمن موسمه الأول في الفورمولا واحد
فيرشتابن: "لوكلير تجاوز الخط الأبيض عند مدخل خط الحظائر|
 
هاميلتون يتجاوز ماغنوسن من جديد إلى المركز السادس .. ليتواجد خلف زميله راسل في المركز الخامس
هاميلتون يتجاوز ماغنوسن إلى المركز السادس .. والدنماركي يعود لاستعادته
أسرع لفة الآن من لوكلير مع دقيقة و34.075 ثانية ويحرم فيرشتابن من الدي آر اس
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