فورمولا 1 تقرير السباق
تغطية مباشرة لسباق جائزة السعوديّة الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث ومجريات سباق جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى على حلبة جدّة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
هذا السباق أكّد على المعركة المثير التي ستجمع فيراري وريد بُل على مدار هذا الموسم الذي ما نزال في سباقه الثاني
لا تحقيق إضافي في واقعة ساينز وبيريز .. حيث أن المكسيكي أعاد المركز بحكمة إلى سائق فيراري بعد إعادة الانطلاقة
جو يحصل على عقوبة أخرى إثر عدم تنفيذه العقوبة السابقة .. سباق للنسيان للصيني ضمن موسمه الأول في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات
الأكثر شعبية
27-02-2022