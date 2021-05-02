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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة البرتغال الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
11:42 نلتقي إن شاء الله نهاية الأسبوع المقبل ضمن جائزة إسبانيا الكبرى. في أمان الله
11:41 إذًا كانت هذه تغطيتنا لسباق جائزة البرتغال الكبرى
11:41
 
11:39
 
11:39
 
11:39 أوكون سابعًا أمام ألونسو، وريكاردو وغاسلي.
11:38 بيريز رابعًا أمام نوريس ولوكلير.
11:38 بوتاس يحلّ ثالثًا
11:38 فيرشتابن يعبر خطّ النهاية ثانيًا ويُحقّق أسرع لفّة ويضمن نقطة إضافيّة
11:37 في الأثناء هاميلتون يعبر خطّ النهاية ويُحقّق الفوز في البرتغال!
11:37 وعادل تقريبًا زمن بوتاس في الثاني
11:37 فيرشتابن الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل.
11:37 بوتاس يُسجّل أسرع لفّة: 1:19.865 دقيقة
11:36 غاسلي بدوره تجاوز ساينز وحرمه من النقطة الأخيرة...
11:36 هاميلتون يبدأ اللفّة الأخيرة.
11:35 فيرشتابن يتوقّف بدوره ويحصل على إطارات "سوفت" جديدة.
11:35 ريكاردو يتجاوز ساينز مُطيحًا به إلى المركز العاشر
11:34 بوتاس يجري توقّفًا الآن وينتقل إلى إطارات جديدة لمحاولة تحقيق أسرع لفّة
11:32
 
11:29 6 لفّات على النهاية.
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