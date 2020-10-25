08:49 لكن من الجدير بالذكر أنّ هاميلتون أغلق مكابحه أثناء محاولته الأولى في القسم الثاني من التصفيات وأتمّ لاحقًا لفّة أخرى عليها، وسينطلق على تلك المجموعة، قد يضعه ذلك في موقع ضعف نسبي