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تغطية مباشرة لسباق جائزة البرتغال الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
09:02

وإليكم مجموعات الإطارات المتبقية لكلّ سائق:

 
09:01

إليكم توقّعات بيريللي للاستراتيجيّة:

 
08:59

الجميع يتأهّب:

 
08:58 درجة حرارة سطح المسار 26 درجة الآن، وعند عدم قدرة السائقين على رفع حرارة إطاراتهم فإنّ ذلك سيتسبّب في ظاهرة التحبّب وذلك يُضعف أداءها كثيرًا.
08:55 سيُصبحان زميلين في العام المقبل.
08:55

لوكلير وساينز خاضا محادثة مطوّلة نسبيًا قبل بضعة دقائق:

 
08:54
 
08:53 15 دقيقة على بداية لفّة التحمية.
08:52
 
08:49 لكن من الجدير بالذكر أنّ هاميلتون أغلق مكابحه أثناء محاولته الأولى في القسم الثاني من التصفيات وأتمّ لاحقًا لفّة أخرى عليها، وسينطلق على تلك المجموعة، قد يضعه ذلك في موقع ضعف نسبي
08:49 كان هاميلتون قد حقّق قطب الانطلاق الأوّل بالأمس بعد معركة حامية في التصفيات في مواجهة زميله بوتاس.
08:48 يتواجد بوتاس ولوكلير على الجهة اليمنى
بينما يتواجد هاميلتون وفيرشتابن على الجهة اليسرى
08:46 خاصة على شبكة الانطلاق، الجهة اليمنى ضعيفة التماسك كون السيارات لا تعبر عليها
08:46 كلّ الحديث الآن حول مستويات التماسك
08:43 يعود ذلك إلى أنّ مجال عملها الحراري أوسع قليلًا
08:42 إذا كانت الظروف مشابهة لتصفيات الأمس، فقد تكون الأفضليّة لإطارات "ميديوم".
08:42 فيتيل في لفّته الاستطلاعيّة قبل قليل: "الأمر أشبه بالقيادة على الجليد، من الصعب جدًا رفع حرارة الإطارات".
08:40 وكذلك على صعيد رفع حرارة الإطارات
08:40 عانى الجميع على صعيد ضعف مستويات التماسك طوال عطلة نهاية الأسبوع
08:39 من بين العشرة الأوائل سيكون ثنائيّ مرسيدس وكذلك لوكلير على إطارات "ميديوم" بينما سينطلق الآخرون على إطارات "سوفت".
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