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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة البرازيل الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
13:13 لا تحقيق ضروري في واقعة دفع فيرشتابن لهاميلتون خارج المسار
13:12 دخلنا في اللفات الـ 20 الآن
13:11 المراقبون أخذوا ملاحظة من واقعة هاميلتون وفيرشتابن وخروجهما عن المسار
13:09 فيرشتابن "لست واثقًا أن بوسعنا الاستمرار حتى النهاية بدون توقف"
13:07 هاميلتون وفيرشتاين جنبًا إلى جنب وكلاهما ينحرف عن المسار
13:06 فيرشتابن يتصدر بـ 1.1 ثانية في اللفة 46
13:05 الفارق يهبط إلى 1.3 ثانية بين فيرشتابن في الصدارة وهاميلتون
13:04 بيريز صاحب أسرع لفة الآن
13:02 فيرشتابن في الصدارة الآن ولكن مع إطارات أقدم قليلًا جدًا من غريمه
13:01 هاميلتون يتوقف من الصدارة
13:00 مرسيدس تستجيب ولكن ليس مع هاميلتون .. بوتاس يتوقف ويخرج خامسًا خلف لوكلير
12:59 الهولندي خرج خلف لاتيفي
12:59 هل تفادت ريد بُل الآندركات بذلك؟
12:58 فيرشتابن يتوقف ثانية من الصدارة
12:58 فيتيل وألونسو يتجاوزان تسونودا إلى المركزين العاشر والـ 11
12:56 هاميلتون يقلص الفارق لما يناهز الثانية
12:55 ريكاردو ثامنًا الآن بفارق بضع ثوان عن غاسلي
12:55 نوريس يجري توقفه الثاني ويخرج في المركز الـ 17
12:54 الفارق يترنّح بثبات بين 1 و1.5 ثانية
12:53
 
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