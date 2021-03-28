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تغطية مباشرة لسباق جائزة البحرين الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
12:47 عادت الفورمولا واحد أخيرًا وبشكلٍ رائعٍ جدًا عبر معارك في كلّ مكان، سيكون هذا موسمًا حماسيًا بالتأكيد. في أمان الله.
12:44
 
12:44 هاميلتون: "شكرًا لكلّ من في المصنع لإيصالنا إلى هنا"
12:43
 
12:43 يقصد لو حصل على عقوبة 5 ثوانٍ لنجح في تعويضها في الهواء النقيّ في الأمام.
12:42 فيرشتابن: "لم أفهم لماذا أرجعت المركز، كان بوسعي بناء فارق 5 ثوانٍ بسهولة"
12:41
1 هاميلتون  
2 فيرشتابن +0.745
3 بوتاس +37.383
4 نوريس +46.466
5 بيريز +52.047
6 لوكلير +59.090
7 ريكاردو +65.099
8 ساينز +67.125
9 تسونودا +83.031
10 سترول +83.855
12:41 لم تكن هذه النهاية التي أرادها فيرشتابن بعد أن سيطر على كامل مجريات عطلة نهاية الأسبوع.
12:40 بالفعل سجّل 1:32.090 دقيقة
12:40 بوتاس أجرى توقّفًا آخر للحصول على إطارات "سوفت" من أجل تسجيل أسرع لفّة
12:39 فرحة عارمة في مرآب مرسيدس، لم يكن فوزًا سهلًا
12:39 فيرشتابن ثانيًا
12:39 هاميلتون يعبر خطّ النهاية ويُحقّق الفوز في البحرين!
12:38 يبدو أنّ هاميلتون حسمها لصالحه
12:37 هاميلتون يبدأ اللفّة الأخيرة
12:37 لديه نظام "دي آر اس" الآن
12:37 يبدو أنّ تواجده خلف هاميلتون لفترة طويلة أخسره بعض التماسك نتيجة ارتفاع حرارة إطاراته
12:37 لفّة ونصف على النهاية.
12:36 آثرت ريد بُل عدم المجازفة بالإبقاء على فيرشتابن في الأمام والمغامرة بتحقيق لاحقًا
12:36 خسر نظام "دي آر اس"....
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