تغطية مباشرة لسباق جائزة البحرين الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
12:47 عادت الفورمولا واحد أخيرًا وبشكلٍ رائعٍ جدًا عبر معارك في كلّ مكان، سيكون هذا موسمًا حماسيًا بالتأكيد. في أمان الله.
12:44
12:44 هاميلتون: "شكرًا لكلّ من في المصنع لإيصالنا إلى هنا"
12:43
12:43 يقصد لو حصل على عقوبة 5 ثوانٍ لنجح في تعويضها في الهواء النقيّ في الأمام.
12:42 فيرشتابن: "لم أفهم لماذا أرجعت المركز، كان بوسعي بناء فارق 5 ثوانٍ بسهولة"
12:41
|1
|هاميلتون
|2
|فيرشتابن
|+0.745
|3
|بوتاس
|+37.383
|4
|نوريس
|+46.466
|5
|بيريز
|+52.047
|6
|لوكلير
|+59.090
|7
|ريكاردو
|+65.099
|8
|ساينز
|+67.125
|9
|تسونودا
|+83.031
|10
|سترول
|+83.855
12:41 لم تكن هذه النهاية التي أرادها فيرشتابن بعد أن سيطر على كامل مجريات عطلة نهاية الأسبوع.
12:40 بالفعل سجّل 1:32.090 دقيقة
12:40 بوتاس أجرى توقّفًا آخر للحصول على إطارات "سوفت" من أجل تسجيل أسرع لفّة
12:39 فرحة عارمة في مرآب مرسيدس، لم يكن فوزًا سهلًا
12:39 فيرشتابن ثانيًا
12:39 هاميلتون يعبر خطّ النهاية ويُحقّق الفوز في البحرين!
12:38 يبدو أنّ هاميلتون حسمها لصالحه
12:37 هاميلتون يبدأ اللفّة الأخيرة
12:37 لديه نظام "دي آر اس" الآن
12:37 يبدو أنّ تواجده خلف هاميلتون لفترة طويلة أخسره بعض التماسك نتيجة ارتفاع حرارة إطاراته
12:37 لفّة ونصف على النهاية.
12:36 آثرت ريد بُل عدم المجازفة بالإبقاء على فيرشتابن في الأمام والمغامرة بتحقيق لاحقًا
12:36 خسر نظام "دي آر اس"....
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