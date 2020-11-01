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تغطية مباشرة لسباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
08:47 بينما عجز لاتيفي عن التواجد ضمن النقاط في المركز الـ 11، عقوبة غروجان صعّدت فيتيل إلى المركز الـ 12 وسترول إلى الـ 13
08:46

سبعة ألقاب لمرسيدس .. ورقم قياسي جديد

 

 
08:45 غروجان يحصل على عقوبة 5 ثوان لتجاوز حدود الحلبة حيث تراجع من المركز الـ 12 إلى الـ 14
08:45 ونذكر بأنّ مرسيدس حسمت لقبها السابع على التوالي للصانعين مع هذه النتيجة
08:44 كفيات يحصد نتيجة قوية بحلوله رابعًا بينما أكمل لوكلير، بيريز، ساينز، نوريس، رايكونن وجيوفينازي ترتيب المراكز العشرة الأولى
08:43 ومنصة تتويج أخرى لريكاردو، هل نرى وشمًا آخر لأبيتبول!
08:43 وبوتاس يكتفي بالمركز الثاني
08:43 هاميلتون يفوز بجائزة إيميليا رومانيا الكبرى
08:42 دخلنا الآن في اللفة الأخيرة من السباق
08:42 كفيات يحاول الاقتراب والضغط على ريكاردو
08:41 بيريز غاضب الأن بالتأكيد بعد خسارته فرصة المنافسة على المركز الثالث
08:41 هاميلتون يعزز أفضليته مع دقيقة و16.305 ثانية الآن
08:39 أسرع لفة لهاميلتون الآن مع دقيقة و16.644 ثانية
08:39
 
08:38 كفيات يحاول الاقتراب من ريكاردو وبيريز يلاحق لوكلير
08:37 سائق ريد بُل الوحيد على الحلبة يتراجع إلى المركز الـ 15
08:37 وبيريز يتجاوز ألبون
08:37 الروسي يواصل رفع وتيرته ويتجاوز لوكلير إلى المركز الرابع
08:36 انطلاقة رائعة من كفيات الذي تقدم من المركز السابع إلى الخامس
08:35 هاميلتون يبتعد أمام بوتاس، وريكاردو يحاول حجز لوكلير
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