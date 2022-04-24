فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لسباق جائزة إيمليا-رومانيا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث السباق الرئيسي لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: مباشر
الفوارق كبيرة نسبيًا الآن بين السائقين .. لذلك حتى ومع تفعيل دي آر سي سيكونون بحاجة للضغط أكثر من أجل الاقتراب كفاية
يبدو إجراءً حريصًا عدم تفيعل دي آر اس في هذه المرحلة من السباق، وذلك في ظل عدم الجفاف التام للحلبة والجميع على إطارات ملساء
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