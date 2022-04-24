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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيمليا-رومانيا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث السباق الرئيسي لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2022.

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيمليا-رومانيا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: مباشر
دمتم في رعاية الله!
تابعونا دومًا من أجل تغطية مباشرة لكافة مجريات الفورمولا واحد ورياضة السيارات
هذا كان سباق إيمولا المثير للغاية والذي كنا معكم فيه ضمن تغطية حية على مدار نهاية الأسبوع
وما تزال فيراري ولوكلير في صدارة الترتيب
لوكلير حدّ قليلًا من أضرار ما حدث مع فيراري بحلوله سادسًا
بينما دافع راسل ببراعة عن المركز الرابع أمام بوتاس
بيريز يحل ثانيًا أمام نوريس
ويفووووز ماكس فيرشتابن بجائزة إيميليا رومانيا الكبرى
لوكلير يتجاوز تسونودا إلى المركز السادس
اللفة الأخيرة الآن من سباق إيمولا
زخات بسيطة من المطر الآن على الحلبة
لوكلير ضمن نطاق الثانية من تسونودا مع بداية اللفة ما قبل الأخيرة
 
لوكلير ينتزع المركز السابع من فيتيل الآن
5 لفات على نهاية السباق
لوكلير يستعين بدي آر اس الآن ويتجاوز ماغنوسن إلى المركز الثامن
 
يوم كارثي لفيراري
 
لوكلير كان لديه دي آر س على بيريز لكن وتيرته لم تكن سريعة بالقدر الكافي للإقدام على التجاوز
 
فيرشتابن كذلك يتوقف ويضع إطارات سوفت
لوكلير يتجاوز نوريس الآن مع بداية اللفة 51 ويتواجد من جديد خلف بيريز
بيريز يتوقف الآن من المركز الثاني وكذلك لوكلير الذي وضع إطارات سوفت وخسر مركزصا لصالح نوريس
 
بوتاس الآن ضمن حدود 4 ثوان خلف راسل ويواصل الاقتراب
تسونودا هو من يستفيد من الدي آر اس الآن ويتجاوز ماغنوسن إلى المركز الثامن
بوتاس في الأثناء يقترب من راسل في المركز الخامس
هاميلتون يحاول بكل قوته تجاوز غاسلي لكن الفرنسي يتشبث بقوة
 
فيرشتابن وأسرع لفة من جديد مع دقيقة و20.224 ثانية ليوسع الفارق مع بيريز مجددًا
هاميلتون يترك فيرشتابن يمر الآن على المقطع المستقيم!!!!
 
فيرشتابن يتقدم الآن بـ 12.5 ثانية أمام بيريز
الفوارق كبيرة نسبيًا الآن بين السائقين .. لذلك حتى ومع تفعيل دي آر سي سيكونون بحاجة للضغط أكثر من أجل الاقتراب كفاية
 
فيرشتابن يواصل تسجيل اللفات الأسرع، والآن مع دقيقة و20.587 ثانية ونحن ندخل على منتصف السباق
ريكاردو يتوقف من جديد ويضع إطارات هارد ويخرج في المركز الـ 18
يبدو إجراءً حريصًا عدم تفيعل دي آر اس في هذه المرحلة من السباق، وذلك في ظل عدم الجفاف التام للحلبة والجميع على إطارات ملساء
 
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