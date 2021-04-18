11:10 إذًا كانت هذه تغطيتنا لسباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى الشيّق، كان سباقًا مليئًا بالأحداث والتجاوزات، نشكركم على حسن متابعتكم. في أمان الله.