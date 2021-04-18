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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيمليا-رومانيا الكبرى 2021

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من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
11:10 إذًا كانت هذه تغطيتنا لسباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى الشيّق، كان سباقًا مليئًا بالأحداث والتجاوزات، نشكركم على حسن متابعتكم. في أمان الله.
11:09
11:08
 
11:08
 
11:07 فيرشتابن: "شكرًا لكم يا شباب، عملٌ رائع"
11:06 لوكلير يحلّ رابعًا أمام ساينز.
11:06 هاميلتون يحلّ ثانيًا ونوريس يظفر بمنصّة تتويج جديدة.
11:06 فيرشتابن يعبر خطّ النهاية مُحقّقا الفوز!
11:05 لا تغييرات إضافيّة
11:05 فيتيل ينسحب في هذه الأثناء.
11:04 آخر لفّة من عمر السباق
11:04 مازيبين انزلق قبل قليل
11:03 ساينز قريبٌ من لوكلير، هل نشهد معركة داخليّة بين سائقَي فيراري؟
11:02 لكنّ هاميلتون يردّ بـ 1:16.702 دقيقة.
11:02 أسرع لفّة لفيرشتابن: 1:17.524 دقيقة.
11:02 لوكلير على بُعد 1.6 ثانية عنه.
11:01 هل يستطيع أحد سائقي فيراري تجاوز نوريس؟
11:01 أمامه فارق 20 ثانية مع فيرشتابن مع بقاء 4 لفّات على النهاية.
11:01 لكنّ هاميلتون ينجح هذه المرّة وينتزع المركز الثاني
11:00 صمدت إطارات "سوفت" بشكلٍ لافت على سيارته كذلك.
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