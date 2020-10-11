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تغطية مباشرة لسباق جائزة إيفل الكبرى 2020

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
09:01

بيريز تجاوز نوريس بسهولة على الخطّ المستقيم الخلفي، مشكلة نوريس مع الطاقة كبيرة...

 
09:01 بعد توقّف الثلاثي فقد استعاد ريكاردو المركز الثالث، لكن بفارق 54 ثانية عن فيرشتابن الثاني...
09:00 توقّف مبكرًا في اللفّة العاشرة.
09:00 لوكلير لن يتمكّن من إكمال السباق من دون التوقّف مجدّدًا على الأغلب.
08:59 بلغنا الآن منتصف السباق وأمامنا 30 لفّة أخرى.
08:59 نوريس يعود في المركز الخامس خلف لوكلير.
08:59 دخل البريطاني الشاب إلى خطّ الحظائر الآن.
08:58 نوريس: "المشكلة تزداد سوءًا"
08:58 يجب على نوريس الاستجابة في نهاية اللفّة الحاليّة.
08:58 ساينز توقّف معه في ذات اللفّة.
08:57 بيريز يدخل لتغيير إطاراته أخيرًا وينتقل بالطبع إلى إطارات "ميديوم".
08:56 لوكلير يتجاوز غاسلي وتقدّم إلى المركز السابع، غاسلي انطلق على إطارات "ميديوم" ولم يتوقّف بعد.
08:56 في الأثناء يضغط ريكاردو على ساينز الخامس.
08:55
 
08:54 نشير إلى أنّ نوريس، وبيريز وساينز لم يتوقّفوا بعد ولا يزالون على إطارات "سوفت".
08:54 بيريز يقترب منه بنسقٍ سريع..
08:54 أعلمه مهندسه ببعض الإعدادات، لكنّ نوريس قال: "لم يُصبح الوضع أفضل".
08:53 البريطاني في المركز الثالث حاليًا.
08:53 قال له مهندسه بأنّ هناك مشكلة في نظام استشعار.
08:52 نوريس: "فقدت الطاقة، والمشكلة تزداد سوءًا"
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