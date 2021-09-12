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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
10:33 دمتم في رعاية الله
10:33 وفي الختام، نشكر لكم حسن متابعتكم لنا، ولا تنسوا متابعتنا لمزيد من التغطيات والأخبار الخاصة برياضة السيارات
10:32

لمن فاتته متابعة ذلك السباق المثير، إليكم تقرير مجريات الحديث

تــقــريــر سباق جائزة إيطاليا الكبرى
10:30 لوكلير حل رابعًا، بينما حصد ساينز المركز السادس
10:29 فيما تراجع بيريز إلى المركز الخامس بعد العقوبة
10:29 بوتاس يحتل المركز الثالث بعد انطلاقه من المركز الـ 19
10:27 ريكاردو كذلك يحصد النقاط الـ 26 الكاملة بعد تسجيله أسرع لفة
10:26 9 سنوات من الصيام عن الانتصارات انتهت اليوم بالنسبة لمكلارين
10:26 ويفوز ريكاردو بأول سباق له منذ 2018 من بوابة مونزا المثيرة دومًا ويتقدم ثنائية مكلارين أمام نوريس
10:24 ريكاردو يتجه نحو فوزه الأول منذ 2018 والأول لمكلارين منذ 2012
10:24 اللفة الأخيرة الآن
10:23 لا أحد في نطاق دي آر اس من الأربعة الأوائل
10:23 لفتان على النهاية
10:19 4 لفات على النهاية
10:18 مكلارين تقترب من أول فوز لها منذ سباق البرازيل 2012 .. وأول ثنائية منذ كندا 2010
10:15 نوريس متأخّر بـ 1.7 ثانية
10:15 ريكاردو في الصدارة مع سبع لفات على النهاية
10:14
 
10:13 استئناف السباق .. و9 لفات متبقية
10:11 سيارة أمان افتراضية .. سيارة مازيبين توقفت
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