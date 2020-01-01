تغطية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
10:12 مرسيدس لبوتاس: "وضع التبريد سيكون أفضل، لكنّ المشكلة لن تُحلّ بالكامل".
10:11
10:09 سيُستأنف السباق بعد 11 دقيقة من الآن
10:09
10:08 طاقم مرسيدس يعمل على سيارة هاميلتون
10:07 يبدو أنّه غر مقتنعٍ بالعقوبة.
10:07 في الأثناء يبدو أنّ هاميلتون ذهب لزيارة مايكل ماسي مدير السباق
10:07 يبدو أنّ فريق مرسيدس يجري بعض التعديلات على سيارة بوتاس، وجو باور المندوب التقنيّ التابع لـ "فيا" حاضرٌ لمعاينة ذلك
10:05
هذه واقعة نوريس
10:04 كي يتمكّن هاميلتون من الفوز بهذا السباق فعليه بناء فارق 30 ثانية تقريبًا أو أكثر في اللفّات المتبقية للسباق، عقوبة الوقوف 10 ثوانٍ تُعادل ذلك الزمن تقريبًا...
10:03 نُذكّر بأنّ القوانين تسمح للفريق بتغيير الإطارات في حالة رفع العلم الأحمر.
10:03 أُرجعت سيارة لوكلير إلى خطّ الحظائر الآن.
10:02 سيحصل على عقوبة على الأرجح...
10:02 جاء ذلك في محاولة لمنح فريقه متسعًا من الوقت لإجراء وقفة ساينز ومن ثمّ وقفته من دون خسارة وقت.
10:01
نوريس تحت التحقيق لإفراطه في الإبطاء من دون داعٍ في مدخل خطّ الحظائر
10:01
نحن في منتصف السباق:
10:00 بالفعل أكّدت إدارة السباق تلقي هاميلتون عقوبة التوقّف 10 ثوانٍ في خطّ الحظائر!
09:59
الترتيب الحالي:
|1
|هاميلتون
|2
|سترول
|+1.044
|3
|غاسلي
|+2.686
|4
|رايكونن
|+4.632
|5
|جيوفينازي
|+6.002
|6
|ساينز
|+7.312
|7
|نوريس
|+9.815
|8
|بوتاس
|+10.704
|9
|لاتيفي
|+13.497
|10
|ريكاردو
|+14.678
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09:56
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