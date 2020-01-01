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تغطية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
10:12 مرسيدس لبوتاس: "وضع التبريد سيكون أفضل، لكنّ المشكلة لن تُحلّ بالكامل".
10:11
 
10:09 سيُستأنف السباق بعد 11 دقيقة من الآن
10:09
 
10:08 طاقم مرسيدس يعمل على سيارة هاميلتون
10:07 يبدو أنّه غر مقتنعٍ بالعقوبة.
10:07 في الأثناء يبدو أنّ هاميلتون ذهب لزيارة مايكل ماسي مدير السباق
10:07 يبدو أنّ فريق مرسيدس يجري بعض التعديلات على سيارة بوتاس، وجو باور المندوب التقنيّ التابع لـ "فيا" حاضرٌ لمعاينة ذلك
10:05

هذه واقعة نوريس

 
10:04 كي يتمكّن هاميلتون من الفوز بهذا السباق فعليه بناء فارق 30 ثانية تقريبًا أو أكثر في اللفّات المتبقية للسباق، عقوبة الوقوف 10 ثوانٍ تُعادل ذلك الزمن تقريبًا...
10:03 نُذكّر بأنّ القوانين تسمح للفريق بتغيير الإطارات في حالة رفع العلم الأحمر.
10:03 أُرجعت سيارة لوكلير إلى خطّ الحظائر الآن.
10:02 سيحصل على عقوبة على الأرجح...
10:02 جاء ذلك في محاولة لمنح فريقه متسعًا من الوقت لإجراء وقفة ساينز ومن ثمّ وقفته من دون خسارة وقت.
10:01

نوريس تحت التحقيق لإفراطه في الإبطاء من دون داعٍ في مدخل خطّ الحظائر

 
10:01

نحن في منتصف السباق:

 
10:00 بالفعل أكّدت إدارة السباق تلقي هاميلتون عقوبة التوقّف 10 ثوانٍ في خطّ الحظائر!
09:59

الترتيب الحالي:

1 هاميلتون  
2 سترول +1.044
3 غاسلي +2.686
4 رايكونن +4.632
5 جيوفينازي +6.002
6 ساينز +7.312
7 نوريس +9.815
8 بوتاس +10.704
9 لاتيفي +13.497
10 ريكاردو +14.678
09:56
 
09:56
 
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