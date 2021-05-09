تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
10:41 إذًا كانت هذه تغطيتنا لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، كان سباقًا حماسيًا قدّم الكثير من الإثارة، نلتقي إن شاء الله بعد أسبوعين في موناكو. في أمان الله.
10:39 كما أنّه محبطٌ واصطدم بعلامة المركز الثاني في خطّ الحظائر.
10:39 فيرشتابن: "هذا ما جرى، كانوا سريعين وكان من المستحيل الإبقاء عليهم خلفنا"
10:38
10:38 وولف يُهنّي هاميلتون ومهندسه على الاستراتيجيّة
10:37
10:36 فيرشتابن يعبر خطّ النهاية ثانيًا وهو غير سعيدٍ بذلك
10:36 هذا الانتصار الثالث للبريطاني هذا الموسم والـ 98 في مسيرته.
10:36 هاميلتون يعبر خطّ النهاية ويُحقّق الفوز في إسبانيا!
10:35 هاميلتون يبدأ آخر لفّة.
10:33 هاميلتون يبدأ اللفّة ما قبل الأخيرة.
10:32
10:31 فيرشتابن يُحلّق ويُسجّل أسرع لفّة: 1:18.149 دقيقة.
10:31 ألونسو وسترول تحت التحقيق لواقعتهما عند المنعطف الأوّل.
10:30 أسرع لفّة في السباق لبيريز: 1:19.483 دقيقة.
10:29
10:29 حصلت مرسيدس على الأفضليّة الاستراتيجيّة من خلال امتلاكها لمجموعتَي "ميديوم" مقابل واحدة فقط لريد بُل
10:28 فيرشتابن يتوقّف الآن وينتقل إلى إطارات "سوفت".
10:27 هاميلتون ينتزع الصدارة في المنعطف الأوّل.
10:27 تماسك أفضل بكثير لفيرشتابن
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