10:41 إذًا كانت هذه تغطيتنا لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، كان سباقًا حماسيًا قدّم الكثير من الإثارة، نلتقي إن شاء الله بعد أسبوعين في موناكو. في أمان الله.