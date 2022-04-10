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تغطية مباشرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تغطية مباشرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
موسم قوي للغاية أمامنا .. والمزيد من المعارك في انتظارنا .. تابعونا دومًا!
كانت هذه تغطيتنا لسباق جائزة أستراليا الكبرى!
نتيجة قوية لمكلارين بحلول نوريس وريكاردو خامسًا وسادسًا أمام أوكون، بوتاس، غاسلي وألبون الذي تمكن من تسجيل نقطة لصالح ويليامز
بيريز يحرز المركز الثاني لصالح ريد بُل وراسل يسجل منصة تتويج لمرسيدس أمام هاميلتون
ويفووز لوكلير بسباقه الثاني هذا الموسم .. والأول له في أستراليا .. أداء مهيمن من فيراري
لوكلير يدخل اللفة الأخيرة وهو متقدم بـ 19.6 ثانية أمام بيريز
لفتان على نهاية السباق
يبدو بأن هاميلتون يتراجع خلف راسل ولن يقاتل على آخر مراكز منصة التتويج
بوتاس يتجاوز غاسلي إلى المركز التاسع الآن مع دخول السباق في مرحلته الأخيرة
ألونسو يخرج على إطارات ميديوم
نذكّر بأن ألبون يحتل المركز السابع لصالح ويليامز ولم يتوقف إلى الآن
ألونسو يتوقف الآن
أفضلية لوكلير الآن أكثر من 20 ثانية أمام بيريز!!!
يبدو أن ألونسو يعاني مع إطارات
بيريز يخرج عن المسار وراسل يقلص الفارق وراءه إلى 4 ثوان
لوكلير يحسن زمن أسرع لفة له الآن ويسجل دقيقة و20.966 ثانية
لوكلير: "لنحاول تسجيل أسرع لفة في النهاية" .. ثقة كبيرة من المونغاسكي وأداء قوي من سيارة فيراري
فيما يتقدم راسل على زميله هاميلتون بـ 1.4 ثانية ضمن المعركة على المركز الثالث
لوكلير يوسع أفضليته ببطء أمام بيريز .. يتقدم الآن بـ 14.1 ثانية
ألونسو يتجاوز شوماخر إلى المركز الـ 12 الآن
تبلور السباق ليُكمل نهاية أسبوع قوية لمكلارين مع تواجد نوريس خامسًا أمام زميله ريكاردو
سترول يتلقى عقوبة 5 ثوان إثر التمويج الذي قام به على المقطع المستقيم
سترول وغاسلي في الأثناء يتجاوزان بوتاس ويُطيحان به خارج العشرة الأوائل
راسل عاد إلى مراكز منصة التتويج الآن أمام هاميلتون
 
ماغنوسن في المركز الـ 16
ألونسو يعود في المركز الـ 12 بعد توقفه
استئناف السباق الآن
ألونسو وماغنوسن يتوقفان تحت سيارة الأمان الافتراضية
اندلاع نيران في القسم الخلفي من سيارة ريد بُل

أووووووو

 
فيرشتابن يحاول العودة ويسجل أسرع لفة ويقلص الفارق مع لوكلير إلى 5.1 ثانية
نوريس يقترب من ألونسو الآن في المعركة على المركز السادس
المراقبون في الأثناء سيحققون في واقعة شوماخر وتسونودا
بيريز يتمكن بالفعل من تجاوز راسل إلى المركز الثالث بعدما أخبرت مرسيدس سائقها أن إدارة الإطارات أهم من المركز
ريكاردو كذلك يتجاوز ماغنوسن إلى المركز الثامن
بيريز ضمن نطاق دي آر اس خلف راسل الآن
نوريس يحاول تجاوز ماغنوسن .. والدنماركي ينجح بالدفاع عن مركزه السابع .. لصالح هاس .. لكنه لم يتوقف بعد للتذكير
لوكلير يسجل الآن أسرع لفة .. ويتقدم بـ 3.4 ثانية أمام فيرشتابن
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