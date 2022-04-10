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تغطية مباشرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
نتيجة قوية لمكلارين بحلول نوريس وريكاردو خامسًا وسادسًا أمام أوكون، بوتاس، غاسلي وألبون الذي تمكن من تسجيل نقطة لصالح ويليامز
بيريز يتمكن بالفعل من تجاوز راسل إلى المركز الثالث بعدما أخبرت مرسيدس سائقها أن إدارة الإطارات أهم من المركز
نوريس يحاول تجاوز ماغنوسن .. والدنماركي ينجح بالدفاع عن مركزه السابع .. لصالح هاس .. لكنه لم يتوقف بعد للتذكير
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