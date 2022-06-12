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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد 2022

تغطية مباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
تلك كانت تغطيتنا المباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى .. نتمنى أن تكونوا قد استمتعم بها .. ودمتم في رعاية الله
يوم للنسيان بالنسبة لفيراري .. وثنائية ستحمل قيمة كبيرة لريد بل .. وراسل من جديد يواصل أداءه القوي
منصة تتويج لمرسيدس مع راسل الذي حل ثالثًا أمام هاميلتون، غاسلي وفيتيل
بيريز بعد 20 ثانية يعبر خط النهاية ثانيًا أمام راسل الذي يواصل سلسلة نتائجه القوية
وها هو ماكس فيرشتابن يعبر خط النهاية ويفوز بجائزة أذربيجان الكبرى 2022
نوريس منزعج من أن مكلارين قد أخبرته بالحفاظ على مركزه خلف ريكاردو
اللفة ما قبل الأخيرة .. وفيرشتابن في الصدارة بفارق 19.3 ثانية أمام بيريز!!
قبل 3 لفات من النهاية .. سترول ينسحب
هاميلتون يتجاوز غاسلي .. وبات ثنائي ريد بُل في الصدارة أمام ثنائي مرسيدس
مكلارين تخبر نوريس أنه سيكون بمقدوره تجاوز ريكاردو إذا لم يتمكن الأسترالي من تجاوز ألونسو أمامه
لاطيفي .. من جديد .. يحصل على عقوبة 5 ثوان لتجاهله الأعلام الزرقاء
في الأثناء هاميلتون يقلص الفارق مع غاسلي إلى حدود 1.5 ثانية
وتيرة ريكاردو تتراجع ونوريس يطلب من مكلارين ان تخبر الأسترالي بالإسراع
قطار من 13 بطولة عالم متمثل في هاميلتون خامسًا الآن أمام فيتيل وألونسو
يبدو بان ألفا تاوري عملت على جناح تسونودا، لكن هذا لن يسير بشكل جيد مع فيا .. الياباني يعود في المركز الـ 13 أمام سترول
والآن انسحاب تسونودا بعد أن كان سادسًا
بيريز يسجل أسرع لفة حتى الآن مع دقيقة و46.046 ثانية .. لكنه متأخر بـ 12 ثانية الآن خلف فيرشتابن
هاميلتون يتجاوز تسونودا بسهولة الآن إلى المركز الخامس
جاءت سيارة الامان الافتراضية في مصلحة ريكاردو الذي توقف ووضع إطارات ميديوم أسرع ليخرج تاسعًا أمام زميله نوريس
الترتيب الآن .. فيرشتابن، بيريز، راسل، غاسلي، تسونودا، هاميلتون وفيتيل
استئناف السباق الآن
في حين آثر غاسلي البقاء بينما توقف هاميلتون كذلك
وكذلك راسل
سيارة أمان افتراضية وفيرشتابن وبيريز يتوقفان من الصدارة
انسحاب ماغنوسن الآن .. الانسحابات في كل مكان لمن يعتمد وحدة طاقة فيراري!!
نوريس في الأثناء يتجاوز بوتاس إلى المركز الـ 12
ريد بُل تخبر فيرشتابن بتخفيف وتيرته بعض الشيء
 
هاميلتون "ظهري يقتلني" .. وذلك في ظل المعاناة من الارتدادات
نوريس يواصل شق طريقه من الخلف والآن يتجاوز سترول إلى المركز الـ 13
فيما يتقدم راسل بحوالي 14 ثانية في المركز الثالث
غاسلي يسرع من وتيرته الآن في محاولة للابتعاد أمام هاميلتون .. الفارق بينهما الآن 3.8 ثانية
هاميلتون يتجاوز ريكاردو إلى المركز الخامس
ألونسو يواصل التقدم كذلك ويتجاوز ماغنوسن إلى المركز العاشر
فيتيل في الأثناء يتمكن من تجاوز أوكون إلى المركز الثامن
والآن انسحاب جو بعد بداية قوية للسباق على متن سيارة ألفا روميو .. وذلك بسبب مشكلة ميكانيكية
فيرشتابن الآن في الصدارة أمام بيريز، راسل، غاسلي، ريكاردو وهاميلتون
يوم للنسيان بالنسبة لفيراري
أووو .. انسحاب لوكلير من السباق!!!
فيرشتابن يتوقف الآن ويضع إطارات هارد
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