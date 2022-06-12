فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد 2022
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
تلك كانت تغطيتنا المباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى .. نتمنى أن تكونوا قد استمتعم بها .. ودمتم في رعاية الله
يبدو بان ألفا تاوري عملت على جناح تسونودا، لكن هذا لن يسير بشكل جيد مع فيا .. الياباني يعود في المركز الـ 13 أمام سترول
جاءت سيارة الامان الافتراضية في مصلحة ريكاردو الذي توقف ووضع إطارات ميديوم أسرع ليخرج تاسعًا أمام زميله نوريس
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