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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2021

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من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
10:21 شكرًا لمتابعتكم لنا في هذه التغطية المباشرة .. وسنكون على موعد يتجدد معكم في الجولة المُقبلة!
10:21 ياله من سباق مثير! .. قدمت لنا باكو أحد أكثر سباقات الموسم إثارة وتأكيدًا آخر على المنافسة المحتدمة التي سنشدها لبقية الموسم بين مرسيدس وريد بُل!
10:20

إليكم تقرير السباق!

 

 
10:18 بوتاس وهاميلتون في المركزين الـ 12 والـ 16 لصالح مرسيدس
10:18 فيتيل في المركز الثاني وغاسلي يحصد آخر مراكز منصة التتويج
10:18 وبيريز يفوز بجائزة أذربيجان الكبرى
10:16 اللفة الأخيرة الآن
10:16 لوكلير يتقدم على غاسلي إلى المركز الثالث
10:16 ورايكونن ضمن مراكز النقاط كذلك
10:16 ألونسو مع انطلاقة رائعة ويتقدم إلى المركز السادس
10:15 هاميلتون: "أنا آسف يا رفاق"
10:15 فيتيل إلى المركز الثاني أمام غاسلي
10:15 هاميلتون يتراجع إلى المركز الـ 16
10:15 بيريز يحافظ على صدارته
10:14 أوو لويس يخرج عن المسار بعض الشيء
10:14 ها نحن من جديد
10:11 استئناف السباق الآن مع لفة التحمية نحو شبكة الانطلاق
10:07 سيستأنف السباق مع انطلاقة ثابتة، ما يعني اصطفاف السائقين ضمن مراكزهم الحالية على شبطة الانطلاق .. الانطلاقة الأهم لبيريز ....
10:00 تذكير .. فيتيل سيكون الوحيد بين سائقي الصدارة مع إطارات سوفت أجدد مع إعادة الانطلاقة
09:56 استئناف السباق بعد 14 دقيقة ..
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