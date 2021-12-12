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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
16:39 شكرًا لحسن متابعتكم الدائمة لنا .. ودمتم في رعاية الله
16:39 وبالتأكيد واصلوا متابعتنا من أجل أبرز الأخبار والتحليلات اليومية
16:38 كالعادة متابعينا .. نتمنى أن قد كنا عند حسن ظنكم طوال هذا الموسم المثير
16:38 لدينا بطل عالم جديد .. ووعد ببطولة أكثر إثارة بكثيييير في الموسم المُقبل بلا شك
16:36 ياله من سباق .. وياله من موسم .. ويالها من بطولة
16:34 وفيرشتابن هو بطل العالم!!!!
16:33 ويفعلها فيرشتابن
16:33 أووو فيرشتابن يتجاوز هاميلتون
16:32 جنبًا إلى جنب!!! يا الهي
16:32 لفة واحدة!!
16:32 السيارات المتأخرة مسموح لها بتجاوز هاميلتون الآن
16:31 وسيارة الامان تخرج
16:31 السيارات المتاخرة بلفة تتجاوز الآن سيارة الأمان
16:30 سنبدأ اللفة قبل الأخيرة خلف سيارة الأمان، هذا يجعل هنالك لفة واحدة متبقية من التسابق
16:28 بيريز ينسحب
16:27 3 لفات على النهاية
16:27
 
16:25 كان هنالك 4 لفات متبقية وما تزال هنالك حاجة لإزاحة سيارة ويليامز
16:24 كم لفة قد تتبقى للتسابق!!!!!
16:24
 
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