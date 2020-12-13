تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
08:15 فيتيل يضغط على ريكاردو بعد تجاوزهما للوكلير على الانطلاقة.
08:14 ألبون يضغط قليلًا على نوريس.
08:14 لا تغييرات في المراكز حتّى الآن.
08:14 فيرشتابن يُحافظ على الصدارة أمام بوتاس وهاميلتون
08:13 انطلق السباق!
08:13 جميع السيارات على شبكة الانطلاق.
08:12 بدأت السيارات بالعودة إلى شبكة الانطلاق.
08:12 سينطلق نوريس، ألبون، كفيات، سترول، غاسلي على "سوفت"، ريكاردو، فيتيل، ماغنوسن وبيريز على "هارد" والبقيّة على "ميديوم".
08:10 انطلقت لفّة التحمية!
08:08
نذكركم بترتيب شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|2
|77
|فالتيري بوتاس
|3
|44
|لويس هاميلتون
|4
|4
|لاندو نوريس
|5
|23
|ألكسندر ألبون
|6
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|7
|26
|دانييل كفيات
|8
|18
|لانس سترول
|9
|10
|بيير غاسلي
|10
|31
|إستيبان أوكون
|11
|3
|دانيال ريكاردو
|12
|16
|شارل لوكلير
|13
|5
|سيباستيان فيتيل
|14
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|15
|7
|كيمي رايكونن
|16
|63
|جورج راسل
|17
|51
|بيترو فيتيبالدي
|18
|6
|نيكولاس لاتيفي
|19
|11
|سيرجيو بيريز
|20
|20
|كيفن ماغنوسن
08:05 لوكلير يرتدي خوذة خاصة وداعيّة لفيتيل كذلك
08:05
تحيّة لوكلير لفيتيل قبل بداية السباق:
08:04 معركة على عدّة ملايين دولارات على المحكّ.
08:04 سيحظى هذا السباق بأهميّة كبيرة على صعيد المعركة على المركز الثالث بين ريسينغ بوينت، ورينو ومكلارين
08:04 فريق فيراري في تحيّته لفيتيل:
08:02
08:01
وإليكم مجموعات الإطارات المتبقية لكلّ سائق:
08:01
إليكم توقّعات بيريللي للاستراتيجيّة:
07:59
قدّم له السائقون خوذة تحمل جميع تواقيعهم اعترافًا منهم بما قدّمه
07:58
هذا السباق الأخير لتشايس كاري الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد، سيخلفه ستيفانو دومينيكالي بدءًا من 2021:
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