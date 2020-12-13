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تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
08:15 فيتيل يضغط على ريكاردو بعد تجاوزهما للوكلير على الانطلاقة.
08:14 ألبون يضغط قليلًا على نوريس.
08:14 لا تغييرات في المراكز حتّى الآن.
08:14 فيرشتابن يُحافظ على الصدارة أمام بوتاس وهاميلتون
08:13 انطلق السباق!
08:13 جميع السيارات على شبكة الانطلاق.
08:12 بدأت السيارات بالعودة إلى شبكة الانطلاق.
08:12 سينطلق نوريس، ألبون، كفيات، سترول، غاسلي على "سوفت"، ريكاردو، فيتيل، ماغنوسن وبيريز على "هارد" والبقيّة على "ميديوم".
08:10 انطلقت لفّة التحمية!
08:08

نذكركم بترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن
2 77 Finland فالتيري بوتاس
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون
4 4 United Kingdom لاندو نوريس
5 23 Thailand ألكسندر ألبون
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن
7 26 Russian Federation دانييل كفيات
8 18 Canada لانس سترول
9 10 France بيير غاسلي
10 31 France إستيبان أوكون
11 3 Australia دانيال ريكاردو
12 16 Monaco شارل لوكلير
13 5 Germany سيباستيان فيتيل
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي
15 7 Finland كيمي رايكونن
16 63 United Kingdom جورج راسل
17 51 Brazil بيترو فيتيبالدي
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي
19 11 Mexico سيرجيو بيريز
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن
08:05 لوكلير يرتدي خوذة خاصة وداعيّة لفيتيل كذلك
08:05

تحيّة لوكلير لفيتيل قبل بداية السباق:

 
08:04 معركة على عدّة ملايين دولارات على المحكّ.
08:04 سيحظى هذا السباق بأهميّة كبيرة على صعيد المعركة على المركز الثالث بين ريسينغ بوينت، ورينو ومكلارين
08:04 فريق فيراري في تحيّته لفيتيل:

 
08:02
 
08:01

وإليكم مجموعات الإطارات المتبقية لكلّ سائق:

 
08:01

إليكم توقّعات بيريللي للاستراتيجيّة:

 
07:59

قدّم له السائقون خوذة تحمل جميع تواقيعهم اعترافًا منهم بما قدّمه

 
07:58

هذا السباق الأخير لتشايس كاري الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد، سيخلفه ستيفانو دومينيكالي بدءًا من 2021:

 
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