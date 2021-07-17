تغطية مباشرة لسباق تصفيات جائزة بريطانيا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
11:38 سائق ويليامز يتراجع إلى المركز العاشر وساينز الـ 16
11:38 راسل في الأثناء احتك مع ساينز في اللفة الافتتاحية وخرجت سيارة فيراري عن المسار
11:37 لكنه عاد ليتجاوز ريكاردو إلى المركز السابع
11:37 بداية غير موفقة لبيريز على الجانب الآخر حيث تراجع إلى المركز الثامن
11:36
|1
|فيرشتابن
|2
|هاميلتون
|3
|بوتاس
|4
|لوكلير
|5
|ألونسو
|6
|نوريس
|7
|بيريز
|8
|ريكاردو
|9
|فيتيل
|10
|راسل
11:36 أووو .. ألونسو يتقدم من المركز الـ 11 إلى الخامس
11:35 جنبًا إلى جنب، لكن سيارة ريد بُب تبقى في الصدارة
11:35 معركة حامية الآن بين الثنائي
11:35 للمرة الثالثة هذا العام يتفوق فيرشتابن على هاميلتون على الانطلاقة
11:34 بوتاس يبقى في المركز الثالث على إطارات سوفت
11:34 من جديد فيرشتابن يتجاوز هاميلتون إلى الصدارة
11:33 وانطلق أول سباق تأهيلي قصير في الفورمولا واحد الآن!
11:31 هذه مجازفة من بوتاس قد تُؤتي أكلها إن تمكّن من الحفاظ على إطاراته، أو قد تكون عواقبها وخيمة إن اهترأت وتراجع أداؤها...
11:30 انطلقت لفّة التحمية.
11:29 بالنسبة للإطارات فإنّ الجميع على "ميديوم" ما عدا بوتاس، ألونسو، أوكون ورايكونن على "سوفت".
11:28 نذكركم بترتيب شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|1
|44
|لويس هاميلتون
|2
|33
|ماكس فيرشتابن
|3
|77
|فالتيري بوتاس
|4
|16
|شارل لوكلير
|5
|11
|سيرجيو بيريز
|6
|4
|لاندو نوريس
|7
|3
|دانيال ريكاردو
|8
|63
|جورج راسل
|9
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|10
|5
|سيباستيان فيتيل
|11
|14
|فرناندو ألونسو
|12
|10
|بيير غاسلي
|13
|31
|إستيبان أوكون
|14
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|15
|18
|لانس سترول
|16
|22
|يوكي تسونودا
|17
|7
|كيمي رايكونن
|18
|6
|نيكولاس لاتيفي
|19
|47
|ميك شوماخر
|20
|9
|نيكيتا مازيبين
11:27 يُمكن القول بأنّ الهولندي تمتّع بالوتيرة الأسرع على صعيد محاكاة السباق في التجارب الحرّة الثانية هذا اليوم.
11:27
هل يُساعد ذلك فيرشتابن على قلب الطاولة على هاميلتون؟
11:26 درجات الحرارة أعلى كثيرًا بالمقارنة مع التجارب التأهيليّة الاعتياديّة أمسٍ الجمعة.
11:26 سيتكوّن السباق من 17 لفّة، ولن يكون من الضروري على السائقين إجراء وقفات صيانة.
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