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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق تصفيات جائزة بريطانيا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
11:38 سائق ويليامز يتراجع إلى المركز العاشر وساينز الـ 16
11:38 راسل في الأثناء احتك مع ساينز في اللفة الافتتاحية وخرجت سيارة فيراري عن المسار
11:37 لكنه عاد ليتجاوز ريكاردو إلى المركز السابع
11:37 بداية غير موفقة لبيريز على الجانب الآخر حيث تراجع إلى المركز الثامن
11:36
1 فيرشتابن
2 هاميلتون
3 بوتاس
4 لوكلير
5 ألونسو
6 نوريس
7 بيريز
8 ريكاردو
9 فيتيل
10 راسل
11:36 أووو .. ألونسو يتقدم من المركز الـ 11 إلى الخامس
11:35 جنبًا إلى جنب، لكن سيارة ريد بُب تبقى في الصدارة
11:35 معركة حامية الآن بين الثنائي
11:35 للمرة الثالثة هذا العام يتفوق فيرشتابن على هاميلتون على الانطلاقة
11:34 بوتاس يبقى في المركز الثالث على إطارات سوفت
11:34 من جديد فيرشتابن يتجاوز هاميلتون إلى الصدارة
11:33 وانطلق أول سباق تأهيلي قصير في الفورمولا واحد الآن!
11:31 هذه مجازفة من بوتاس قد تُؤتي أكلها إن تمكّن من الحفاظ على إطاراته، أو قد تكون عواقبها وخيمة إن اهترأت وتراجع أداؤها...
11:30 انطلقت لفّة التحمية.
11:29 بالنسبة للإطارات فإنّ الجميع على "ميديوم" ما عدا بوتاس، ألونسو، أوكون ورايكونن على "سوفت".
11:28 نذكركم بترتيب شبكة الانطلاق:
المركز # السائق
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن
3 77 Finland فالتيري بوتاس
4 16 Monaco شارل لوكلير
5 11 Mexico سيرجيو بيريز
6 4 United Kingdom لاندو نوريس
7 3 Australia دانيال ريكاردو
8 63 United Kingdom جورج راسل
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن
10 5 Germany سيباستيان فيتيل
11 14 Spain فرناندو ألونسو
12 10 France بيير غاسلي
13 31 France إستيبان أوكون
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي
15 18 Canada لانس سترول
16 22 Japan يوكي تسونودا
17 7 Finland كيمي رايكونن
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي
19 47 Germany ميك شوماخر
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين
11:27 يُمكن القول بأنّ الهولندي تمتّع بالوتيرة الأسرع على صعيد محاكاة السباق في التجارب الحرّة الثانية هذا اليوم.
11:27

هل يُساعد ذلك فيرشتابن على قلب الطاولة على هاميلتون؟

 
11:26 درجات الحرارة أعلى كثيرًا بالمقارنة مع التجارب التأهيليّة الاعتياديّة أمسٍ الجمعة.
11:26 سيتكوّن السباق من 17 لفّة، ولن يكون من الضروري على السائقين إجراء وقفات صيانة.
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