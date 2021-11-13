تغطية مباشرة لسباق التصفيات القصير في البرازيل 2021
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من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
15:07 شكرًا لحسن متابعتكم لنا، وكونوا على الموعد غدًا مع تغطيتنا المباشرة لسباق جائزة البرازيل الكبرى .. دمتم في رعاية الله
15:04 لكن سائق اليوم هو هاميلتون بكل تأكيد والذي تقدم من المركز الـ 20 إلى الخامس، لينطلق غدًا من المركز العاشر بعد توقيع العقوبة
15:03 سباق رائع من ساينز بتواجده ثالثًا أمام بيريز
15:03 فيرشتابن يُنهي ثانيًا لكنه يعزز صدارته للترتيب إلى 21 نقطة
15:02 وفالتيري بوتاس يفوز بالسباق القصير ويحسم قطب الانطلاق الأول لسباق الغد الرئيسي
15:02 هاميلتون يتجاوز نوريس إلى المركز الخامس
15:00 هاميلتون كذلك ضمن نطاق دي آر اس خلف نوريس
15:00 هاميلتون ضمن نطاق دي آر اس مجددًا مع بداية اللفة 23
15:00 و3 لفات على النهاية
15:00 1.3 ثانية تفصل هاميلتون عن نوريس أمامه
14:58 14 مركزًا لهاميلتون في 21 لفة
14:58 نوريس أمام سيارة مرسيدس الآن
14:57 هاميلتون .. من جديد .. يتجاوز لوكلير إلى المركز السادس
14:56 فيرشتابن يتراجع خارج نطاق دي آر اس خلف بوتاس الآن
14:53 لفة أخرى .. تجاوز آخر .. هاميلتون يتجاوز غاسلي إلى المركز السابع الآن
14:53 البريطاني أمامه الآن غاسلي
14:52 هاميلتون إلى المركز الثامن الآن
14:51 11 مركزًا عوضها هاميلتون في 14 لفة فقط!!!
14:51 هاميلتون يتجاوز فيتيل كذلك وإلى المركز التاسع الآن
14:50 فيرشتابن ضمن نطاق دي آر اس الآن
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01-09-2021